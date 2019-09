Koalanú, Sense Sal i Banda Neón protagonitzen la festa jove de Vilafant

L'estiu enfila la recta final i a Vilafant ja ho tenen tot a punt per gaudir de la Festa Major: «Després de l'Acústica, ve la festa de Sant Cebrià, que ja és el colofó final de la temporada a la comarca», destaca el regidor de festes, Kiko Marín. Un any més vol destacar la gran participació de les entitats perquè la festa sigui un èxit: «Són una quinzena d'entitats les que ens ajuden en l'ampli ventall d'activitats». El primer dia de la festa, divendres, ofereix una programació àmplia i diversa que arrencarà amb l'obertura de les atraccions firals, un espectacle per als més petits, la cercavila de capgrossos casolans fets l'estiu passat per infants del poble i el pregó a càrrec de la Colla Gegantera i Grallera Els Rajolers de Vilafant. El mateix dia s'obren dues exposicions: La primera, Visions de l'Empordà, als baixos de l'ajuntament, inclou fotografies de l'Associació Cultural Fotogràfica de l'Alt Empordà, que es podran visitar durant tot el mes de setembre. La segona, a l'espai de la Rectoria, reuneix els treballs dels alumnes vilafantencs del taller d'en Jepi.



Festa Jove

Aquest divendres arriba també la Festa Jove, que des de l'any passat substitueix el Monstruari i que va cada cop a més, destaca el regidor César González. L'objectiu d'apropar la festa al centre del poble, ja que es fa al nou aparcament del nucli antic, ha estat un èxit. Gràcies a la combinació de música, zona de food trucks i chill out, la festa guanya també en públic familiar .

La Festa Jove combina els grups locals, per tal de servir com a plataforma, amb els grups capdavanters. A partir de les 10 del vespre, actuaran els vilafantencs Koalanú, Sense Sal i Banda Neón, que han estat triats des de l'Espai Jove municipal. Un parell d'hores abans s'obrirà la zona de food trucks i un espai chill-out amb Batucada de Tramuntanada a les 9 del vespre, des de la plaça de l'Ajuntament fins a l'espai de la Festa Jove. La nit comptarà amb una novetat important i és que el municipi disposarà, per primera vegada, d'un Punt Lila que vetllarà per una festa jove lliure d'agressions sexuals i comportaments, destaca González: «El més important és que la festa sigui divertida i segura».

La música continuarà tenint protagonisme a la festa, dissabte, amb el concert i ball amenitzat per l'Orquestra Venus, que repeteix de l'any passat. La cita serà a les set de la tarda, a la plaça Major. Enguany es mantenen les havaneres a la plaça Major, a les set de la tarda, amb el grup Ultramar, per tancar la festa major, diumenge.

La celebració s'allargarà tot el cap de setmana amb propostes lúdiques, culturals i esportives. Dissabte arriba una de les activitats més populars, la baixada de carretons, que compleix onze anys. S'espera que una dotzena d'andròmines construïdes amb materials de tota mena, preferentment reciclables, i de forma casolana, alguns d'ells impulsats per famílies senceres, participin a la trobada, a dos quarts de cinc al carrer dels Oms. A continuació, al Recinte Firal, hi haurà una nova proposta per al públic infantil amb l'Orquestina dels Naps que porta l'espectacle Chuches a la barbacoa, amb danses, jocs i ballarugues.

Tot i que la programació segueix una línia continuista, sempre hi ha novetats, recorda el regidor de Festes, gràcies a la complicitat de les entitats que ajuden i organitzen actes dins la festa. Es tracta de la sessió de zumba a l'aire lliure, una de les activitats més matineres del dissabte, que es farà al carrer Ciutadella, a les deu del matí. El diumenge a la mateixa hora, però a la sala Polivalent, s'ha previst una sessió de Ioga en Família.

Públic familiar



Per al públic familiar també se seguirà donant a conèixer el patrimoni local i la història d'un poble, des de l'Ajuntament es continuen organitzant amb motiu de la festa major diferents propostes que apropen al públic diferents espais emblemàtics. Una d'aquestes és la visita teatralitzada a Palol Sabaldòria, que porta per títol L'espoliador de Palol Sabaldòria. Es fa dissabte a les 12 del migdia, emmarcada dins el programa Espais Medievals del Consell Comarcal. La duen a terme l'empresa Terramar, Natura i Cultura. «Té molt èxit i compta amb un públic nombrós, entre 25 i 30 persones hi participen i tenen oportunitat de contemplar com avancen les obres i la restauració de la masia».

El programa de la festa inclou una altra visita històrica que es va recuperar l'any passat. Es tracta de Vilafant 1900, amb la qual els veïns, acompanyats d'un guia, podran fer un passeig per la història del segle passat i visitar els llocs més emblemàtics del nucli antic. Es farà diumenge a les 11 del matí i el punt de trobada serà l'aparcament del Recinte Firal.

L'altra sortida és la vuitena caminada popular per l'entorn de la Garriga. Els participants es trobaran diumenge a les 8 del matí al mateix aparcament del Recinte Firal. Cal portar calçat còmode, protecció solar i els organitzadors oferiran entrepans i aigua.

El mateix dia els vilafantencs també podran degustar, a la plaça Major, les tradicionals pomes de relleno, a les dotze del migdia, elaborades pel Grup de Dones de Vilafant. La jornada del diumenge serveix per cloure la festa amb els actes més populars del programa. Així, a la una, a la plaça Major, hi haurà audició de sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí i se servirà vermut popular. La festa arriba a la recta final amb una nova proposta per engrescar la mainada. A les sis de la tarda, actuarà la companyia País de Xauxa. Una hora més tard, les havaneres del Grup Ultramar amb rom cremat posaran el punt i final a tres dies d'activitat intensa. Des de l'Ajuntament s'espera que el bon temps i les ganes de passar-ho bé portin molta gent a gaudir de la festa, destaca Marín.