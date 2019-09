La càlida relació entre una fan figuerenca i l'ídol Alaska

El regal que ha rebut Celia García de Marina y Soler per al seu 41 aniversari l'ha fet tremolar de nervis i d'emoció. Saludar personalment la seva ídol, Alaska, una estoneta abans del concert al Festival Acústica de Figueres, ha estat la millor de les sorpreses que li podia fer una seva amiga. El que no s'esperava la Celia és que la cantant de Mil campanas suenan en mi corazón compartís el sentiment d'alegria en retrobar-se amb la seva fan. «T'asseguro que veníem en el cotxe i jo anava pensant: anem a tocar a Figueres i crec que és on viu la Celia, tant de bo que la vegi», va confessar-li l'artista.

I és que resulta que des que la Celia va descobrir Alaska al programa televisiu La bola de cristal, a mitjans dels 80, l'ha seguit tan de prop que, fins i tot, han mantingut trobades esporàdiques en algun concert o actuació. «Sempre que he tingut oportunitat, l'he anat a veure», comenta la fan.

Alaska ha donat mostres evidents que guarda un bon record dels cops en què ella i la figuerenca han coincidit. En la breu estona que van passar juntes al backstage de la Rambla, l'admiradora va regalar unes arracades a l'artista, platejades i allargades. «Quan li vaig preguntar si li havien agradat, se les va quedar mirant i em va dir: «M'encanten, no saps la falta que em feien!». «Alaska és una dona encantadora, molt amable. En aquella estoneta tan curta en què ens vam veure, va ser molt carinyosa i és per això pel que m'agrada tant, perquè té una forma de ser i de pensar lliure, perquè és autèntica, única», assegura la Celia.

Per a ella no ha estat fàcil complir el somni de conèixer la seva cantant favorita, per una qüestió de limitació física. És paraplègica, pateix una malformació congènita de la columna per espina bífida. «Tot i així, acostuma a aconseguir tot allò que es proposa perquè és molt vital, molt alegre», diu el seu pare, Fèlix. I els dos recorden el viatge que van fer a Londres per conèixer un altre ídol de la Celia, Gloria Stefan, o el cop que va tenir l'oportunitat de conèixer personalment Mónica Naranjo.

A la seva habitació, hi ha més de vint discs compactes d'Alaska, un pòster signat per l'artista, llibres i fotos en què apareixen les dues retratades, a més de les instantànies en què la Celia somriu al costat d'altres de les artistes que li causen fascinació.