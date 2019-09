La 24a edició de la Fira del Formatge arriba amb un nou premi al concurs

La Fira del Formatge Artesà de Lladó es presenta enguany amb més parades que mai, un cartell farcit d'activitats i amb un concurs de formatges que augura ser prometedor. A tan sols un any pel quart de segle, l'esdeveniment ja ultima els darrers preparatius per la cita, que està programada per aquest diumenge 15 de setembre.

El centre històric del municipi acollirà enguany un total de 28 formatgeries catalanes que exposaran els seus productes artesans. «De les quatre noves incorporacions, tres han estat premiades al concurs de formatges Lactium, de Vic, i una –Cal Music– va aconseguir el premi al millor formatge en el mateix certamen. «Aquest fet demostra que el que busquem és l'exclusivitat i la qualitat dels formatges», deia a la roda de presentació de la setmana passada Jan Millastre, el coordinador de la fira, afegint que «tenim la sort que cada vegada el nivell català formatger és més gran i conegut». A part d'aquestes parades, també n'hi haurà setze més d'alimentàries, en què es podran fer degustacions salades i dolces.

Després de l'edició del 2018, en què es calcula que hi van passar unes 8.000 persones i es van vendre 1.000 tiquets de degustació, enguany les previsions apunten a sumar més públic. Per a l'edició d'aquest 2019, per exemple, els membres han optat per augmentar el nombre de tiquets.

Tiquets de degustació

Els visitants que vulguin fer un tast de formatges poden dirigir-se a la carpa de la comissió per comprar tiquets de degustació. Els vuit euros del tiquet inclouen el tast de quatre formatges, un plat de ceràmica, pa, vi o cervesa artesana i el sorteig d'un lot de productes. «El format dels tiquets funciona perquè permet que la gent pugui voltar i tastar-ne diversos», asseguren des de la comissió.

Pel que fa a les activitats complementàries de la fira, cal destacar que n'hi ha per a tots els gustos. Per als petits, jocs tradicionals i l'espectacle Circ Peperoni; per als amants de la història, la visita teatralitzada Del Monestir al Sindicat; per als aficionats a la música, un concert vermut d'Emilio Sánchez, i el dels locals Könunpar; i per als que són d'art, una exposició de cartells dels alumnes de sisè de primària de l'escola de Lladó, en què mostren la seva proposta de cartell de la fira.

A part d'aquestes activitats, també es podrà gaudir d'un maridatge dels formatges de Mas Marcè Làctics Peralada amb vins del Celler Peralada o la cervesa artesana La Rufa. Paral·lelament, a la plaça del Priorat, s'hi assentarà l'espai Made in Lladó, un espai on es reivindicarà el talent local i la feina dels artistes lladonencs.



El concurs de formatges

Un dels reclams més importants de la fira és el concurs de formatges, que es farà de nou a dotze del matí. Els caps de taula que lideren el jurat són els experts formatgers Toni Gerez, cap de sala sommelier del Restaurant Castell de Peralada; Pep Nogué, director del programa La Fonda i del CIB; Florenci Bayés, expert formatger; i Lluís Coll, sommelier i professor. El jurat el completen altres amants formatgers d'altres professions com periodistes, bloguers, i polítics.

El concurs es divideix en quatre categories: vaca, ovella, durs de cabra i cabres toves i àcides, i totes elles es premien amb or, plata i bronze. La novetat d'enguany és que s'afegeix un nou reconeixement, i és que els quatre premiats amb or a les respectives categories es reuniran per decidir el millor formatge artesà de la Fira del Formatge 2019. «La formatgeria està encantada amb aquests premis, i s'ho prenen com un repte, ja que els fa sumar moltes vendes», diuen els organitzadors.



Amb la mirada en els 25 anys

La Fira està a les portes dels seus 25 anys. Per celebrar-ho, l'organització explica que «volem apostar per alguna cosa més. No creixerem en parades, sinó que modificarem l'entorn. Intentarem tancar tot el circuit del nucli antic de Lladó, fent tota la volta entorn de la canònica del poble».

La fira, ja consolidada, és la tercera en rellevància del país, per darrere de la Seu d'Urgell i Vic. Des de la comissió asseguren amb humilitat que «per nosaltres, el més important és que la gent vingui i gaudeixi del formatge, de les activitats, del poble i de la gent».