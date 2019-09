El Consell Comarcal suspèn l'elecció de pubilla i hereu de l'Empordà per baixa participació

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, juntament i de forma consensuada amb els representants de l'associació Foment de les Tradicions Catalanes i de l'Ajuntament de Peralada, han anunciat aquest dilluns que han decidit suspendre els actes d'elecció de la Pubilla i l'Hereu de l'Alt Empordà, previstos per al proper dia 14 de setembre a la Plaça Gran de Peralada. El motiu de la suspensió és la baixa inscripció rebuda de participants en la convocatòria, fet que impedia desenvolupar el certamen en la seva normalitat. Els organitzadors i el Consell Comarcal s'han emplaçat a buscar fórmules i incentius que permetin incrementar la participació en aquest esdeveniment de cares a les properes edicions, engrescant entitats, associacions i municipis en aquest objectiu.

El conseller comarcal de Cultura, Josep Maria Bernils, lamenta la decisió i considera que «cal sensibilitzar-nos tots plegats de que es tracta d'elegir els representants d'un model a seguir per als nostres joves. Enrere han quedat les figures decoratives i, per tant, es tracta de presentar gent compromesa, gent ferma, gent implicada. Aquest és el model de joves que necessitem per a la Catalunya del segle XXI. I si tots plegats hem lluitat per la igualtat de gènere, per tal de disposar dels mateixos drets i deures, la seva translació a l'àmbit de la cultura popular catalana és, entre altres coses, la simbologia que tenen la Pubilla i l'Hereu, també en aquests moments».