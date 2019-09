El Festival Terra de Trobadors guanya en espectacularitat, a Castelló d'Empúries

El festival Terra de Trobadors comença a caminar cap al 30è aniversari amb esperit de renovació. L'actual director escènic, Guillem Fernández, vol traslladar al festival castelloní la seva experiència en altres mercats de fora de Catalunya, principalment França i Alemanya, «aportant idees que allà funcionen i convidant companyies molt interessants que tenim poques oportunitats de veure aquí», apunta.

En aquesta edició del festival s'ofeeix un primer tastet de noves propostes de teatre de carrer i en aquesta línia la companyia francesa Les Monts Rieurs ofereixen l'espectacle Les Tanarucks, una proposta molt visual que fusiona cant, dansa, poesia i música. Actuaran en diferents horaris, tant dissabte com diumenge. En el marc del festival, el públic podrà veure també l'espectacle El Grande Teatro Toboso, de la companyia francesa Le Théâtre des 33, que proposa el viatge d'una troupe que portarà a descobrir les estranyes i salvatges aventures de Don Tallarin del Molino, un home perdut dins dels llibres, i que segons diuen els actors, servirà d'inspiracio a Miguel de Cervantes.

Fernández destaca que cal aportar aires nous al Festival, però també posa èmfasi a recuperar companyies històriques com La Cremallera: «Havien actuat ara fa vint anys al festival i estan tan contents de tornar que ens porten una varietat de set espectacles diferents». Renovar no és fàcil, però, segons el director del festival, la clau està en trobar l'equilibri entre aquelles propostes que formen part de l'essència del festival com ara els Berros de la Cort i Acibreira: «Hi són des dels orígens del festival i li donen sentit».

Amb la col·laboració de més d'una vintena d'entitats del municipi, l'esdeveniment programa en total més de 200 activitats de diverses disciplines artístiques -teatre, música, circ o dansa, entre d'altres- així com recreacions històriques, combats de cavallers, espectacles de foc, un gran mercat medieval, conferències i moltes altres propostes.

Entre les espectaculars recreacions històriques de l'esdeveniment trobem ara la inauguració, el gran sopar medieval, la batalla campal al pont vell o la clausura, que giraran al voltant d'aquesta època històrica. La programació de propostes artístiques també es completa amb alguns dels clàssics de l'esdeveniment, com ara el gran torneig de cavallers -Memorial Fernando Arnau-, a càrrec del Grup Cavallista de Castelló d'Empúries, Cort d'Empúries, Despertaferro i Acers Trempats, i que es farà enguany dos dies, dissabte i diumenge, «perquè és un dels espectacles més potents»; les recreacions històriques de la companyia Alma Cubrae a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer; l'espectacle de foc, que aquest any anirà a càrrec de la companyia Excalibur; el corretavernes; els espais El cau de les bruixes, El cau dels monjos, El rentador o Les meuques del bordell. Cal destacar el Poblat Medieval, amb 1.200 m2 de construccions i recreació de com es vivia a l'època, amb zona militar amb arquers i soldats, zona d'oficis, bestiar i patíbul.