La Fira de la Poma de Relleno de Vilabertran escalfa motors

Vilabertran prepara una nova edició de la Fira de la Poma de Relleno i l'Horta, que enguany arriba a la divuitena edició el proper 15 de setembre i coincidirà aquest dia amb la Festa de Sant Ferriol. Un dels moments àlgids de la trobada serà com cada any la celebració del tradicional dinar gastronòmic que es fa al centre cívic.

Majoria d'edat

Es tracta d'un àpat molt especial, ja que se serveixen, exclusivament, productes amb la marca de garantia Empordà. Aquest any s'ha variat una mica el menú i hi haurà amanida de l'horta de Vilabertran amb ceba de Figueres, arròs de Pals, les delicioses pomes de relleno de Vilabertran i els brunyols de l'Empordà, expliquen des de l'Associació Cultural Els Xiprers, conjuntament amb l'Ajuntament. El dinar es fa a les 2 del migdia al centre cívic, i el preu és de 18 euros els adults i 10 els nens fins a 10 anys i els tiquets ja es poden comprar a la farmàcia Ribas o a través de Joan Quera (657 996 108) i el mateix dia de la Fira al punt d'informació.

L'Associació Cultural Els Xiprers impulsa per al proper 15 de setembre una programació farcida d'actes, com ara exposicions, conferències, visites guiades, activitats per a la mainada, essent les pomes de relleno i els productes de l'horta els protagonistes de la jornada. Paral·lelament a la Fira, també arriba la festa de Sant Ferriol amb diverses activitats: ofici i missa solemne amb acompanyament de l'Orquestra Els Rossinyolets, sardanes a la plaça Major, exhibició de patinatge i ball de tarda amb el grup Sona Bé.