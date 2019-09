Castelló tramita que Terra de Trobadors sigui Patrimoni Festiu de Catalunya

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, s'han reunit aquesta tarda a Barcelona i s'han compromès a iniciar la tramitació d'inclusió en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya de la festa medieval Terra de Trobadors.



L'anunci de l'inici dels tràmits es fa coincidint amb la celebració aquesta setmana de la 29a edició de la festa medieval, que tindrà lloc del 6 al 8 de setembre i on s'espera un afluència de més de 40.000 visitants. Amb la col·laboració de més d'una vintena d'entitats del municipi, l'esdeveniment programa enguany més de 200 activitats de diverses disciplines artístiques —teatre, música, circ o dansa, entre altres—, així com recreacions històriques, combats de cavallers, espectacles de foc, un gran mercat medieval amb més d'un centenar de parades d'artesans i comerciants, una potent oferta gastronòmica, conferències i moltes altres propostes.



El comerç i els mercats medievals, temàtica d'aquest any

La Coordinadora Municipal de Terra de Trobadors ha escollit el comerç i els mercats medievals com la temàtica de l'edició d'enguany, tenint en compte que mai s'havia dedicat a aquesta matèria i que el Mercat Medieval és actualment un dels actes més importants i representatius de la proposta cultural i festiva.

La Llotja, la plaça Mossèn Cinto Verdaguer, la plaça Jaume I i altres carrers i places en ple centre històric, tornaran a ser els escenaris del cèlebre Mercat Medieval de Terra de Trobadors, un dels més gran de Catalunya. Més d'un centenar de parades d'artesans i comerciants posen a la venda els seus productes de l'època amb el sistema de pagament de l'època, la moneda medieval comtal d'Empúries, un requisit imprescindible per poder adquirir tota mena de productes del comtat d'Empúries a l'Edat Mitjana.



El temps del comte d'Empúries Hug V

La Coordinadora de Terra de Trobadors ha seleccionat també per a aquesta edició el temps del comte d'Empúries Hug V (1269-1277), casat amb Sibil·la de Palau, vescomtessa de Bas, i que tot i ajudar al rei Jaume I el Conqueridor a sotmetre els sarraïns de Múrcia (1265-66), protagonitzà episodis d'enemistat i d'enfrontament directe amb el rei Jaume, com el saqueig de la vila de Figueres de l'any 1274.



Les espectaculars recreacions històriques de l'esdeveniment --la inauguració, el Gran Sopar Medieval, la Batalla Campal al pont vell o la clausura-- giraran al voltant d'aquesta època històrica.

La programació de propostes artístiques es completa amb alguns dels 'clàssics' de l'esdeveniment: el Gran Torneig de Cavallers - Memorial Fernando Arnau, a càrrec del Grup Cavallista de Castelló d'Empúries, Cort d'Empúries, Despertaferro i Acers Trempats; les recreacions històriques de la companyia Alma Cubrae a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer; l'espectacle de foc que aquest any anirà a càrrec de la companyia Excalibur; el corre-tavernes; els espais 'El cau de les bruixes', 'El cau dels monjos', 'El rentador' o 'Les meuques del bordell'.

Sense oblidar el 'Poblat Medieval', amb 1.200 m2 de construccions i recreació de com es vivia a l'època, amb zona militar amb arquers i soldats, zona d'oficis, bestiar i patíbul.



Cicle de conferències 'Miquel Pujol Canelles' i cicle de música culta

El Centre d'Estudis Trobadorescos de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC), Secció Francesc Eiximenis, de la Universitat de Girona organitzen de forma conjunta un any més i, des de l'any 2000, el Cicle de Conferències "Miquel Pujol Canelles" de Terra de Trobadors.



La conferència inaugural d'aquest any serà impartida per Albert Martí Arau, llicenciat en Humanitats i Documentació, que oferirà la xerrada Mercat i fiscalitat a Castelló d'Empúries a la baixa Edat Mitjana. Completen el cicle la conferència "Un paisatge urbà medieval a final del segle XIII. La Vila de Castelló d'Empúries i les viles del Comtat d'Empúries i dels Comtats veïns", a càrrec de Víctor Farías Zurita, Doctor en Història Medieval (UPF), i Un mercader de cavalls i un rei disfressat de criat, camí de Bordeus (maig del 1283), de Xavier Renedo Puig, Doctor en Filologia Catalana.



Pel que fa al Cicle de Música Culta 'So de Lonh', aquest programa l'actuació de Locus Desperatus, que presenten la proposta Ben che sia anticho è molto buono, la música italiana del segle XIV recollida a la novel·la Il saporetto, de Simone de Prodenzani. La publicació recull descripcions dels concerts i les peces interpretades de l'època, circumstància que ha permès als musicòlegs accedir a un gran volum d'informació sobre la música d'aquell segle.



El paper de les entitats i les associacions del municipi

L'esdeveniment està organitzat per la Coordinadora de Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat. Més d'una vintena d'entitats col·laboren en l'esdeveniment, organitzen bona part de les activitats programades i han estat històricament les principals impulsores d'aquesta festa cultural, popular i festiva.