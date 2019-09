Dos escenaris de l'Alt Empordà, en el Festival de Teatre Amateur FITAG

Un 98 % dels espectadors recomanaria el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona i un 95 % considera que els espectacles que han vist són de qualitat. Així es desprèn de l'enquesta de satisfacció que l'organització del FITAG 2019 ha plantejat al seu públic durant el festival, que va posar el punt i final ahir a la nit després de cinc dies. En total, més de 13.000 persones han assistit als 39 espectacles exhibits en aquesta edició, la més concorreguda. L'esdeveniment ha aplegat companyies de teatre independent de vuit estats diferents, i una dotzena de grups eren de les comarques gironines.

Unes 800 persones han respost l'enquesta de satisfacció que, per primera vegada, l'organització del FITAG ha plantejat al públic després dels espectacles. A més de les dades destacades anteriorment, altres conclusions d'aquest estudi són:



El 80 % dels espectadors opinen que les obres que han vist els han sorprès i un 60 %, que els han emocionat.

Un 30% dels enquestats confessen que van entrar a veure l'espectacle sense tenir-ne referències prèvies.

Un 70% del públic considera que el teatre amateur hauria de tenir més presència als escenaris teatrals.

Un 50 % dels espectadors del FITAG ha fet teatre amateur alguna vegada.

«Estem molt satisfets amb els resultats d'aquesta edició. D'una banda, perquè les xifres evidencien el creixement sostingut del festival, i això és gràcies a un gruix important d'espectadors fidels que repeteixen any rere any. En aquest sentit, les companyies que hi han participat s'han sorprès de l'alta ocupació en tots els espectacles i espais. I, sobretot, n'estem molt contents des del punt de vista qualitatiu i humà: el públic ens ha fet saber explícitament que el FITAG els il·lusiona, els emociona i, en definitiva, els fa més feliços!»

Aquesta és la valoració que el director del FITAG, Martí Peraferrer, fa del festival. I hi afegeix: «Més enllà de la lectura positiva que en fa el públic, una edició més estem molt contents amb l'experiència dels grups de teatre amateur que hi han participat. Hem tingut l'oportunitat de conviure amb persones amb orígens i realitats socials i culturals molt diferents de la nostra. I, novament, aquesta multiculturalitat ens ha regalat una oportunitat d'intercanvi cultural i de creixement personal impagables.»



Un aparador per a nous talents

El FITAG s'ha consolidat com un referent del teatre amateur a escala internacional. Un dels seus valors principals és que ajuda a visualitzar el teatre no professional de les comarques gironines i, alhora, serveix d'aparador per a nous talents de l'escena catalana i internacional. A més, fomenta la convivència i promou l'intercanvi cultural, atenent al fet que les companyies que hi participen provenen de diferents països. A més de Catalunya, el 2019 hi ha hagut grups de: l'Argentina, el Brasil, Cantàbria, Castella-la Manxa, Colòmbia, Itàlia, Madrid, Navarra, el País Basc, el País Valencià, Romania, Rússia, Ucraïna i Xile. De fet, aquest últim país ha estat el convidat d'aquesta edició.

El FITAG va arrancar dimarts passat la dinovena edició amb un espectacle inaugural que va transgredir els gèneres i formats habituals del festival. Va ser al Teatre Municipal de Girona, amb totes les entrades exhaurides i amb una coproducció internacional de caràcter experimental basada en l'expressió corporal.

Tretze actors de l'Argentina, el Brasil, Catalunya, Colòmbia, Israel, el Marroc, Portugal i el Senegal van participar en el treball, Experiment autoficció, que va dirigir la directora i actriu brasilera Carolina Correa, juntament amb les també brasileres Ana Regis i Poliana Tuchia. Des de quinze dies abans, l'equip interpretatiu havia assajat diàriament al centre de formació teatral El Galliner, a la Casa de Cultura de Girona, per a aquesta funció. Prèviament, la mateixa directora havia seleccionat els candidats a distància, atenent la diversitat d'orígens geogràfics de tots ells.



Un 50 % més de públic a FITAG Municipis

"Experiment autoficció" també es va poder veure ahir, a la Casa de Cultura de Llançà, en el marc de FITAG Municipis. A més d'aquesta població de l'Alt Empordà, set municipis gironins més han participat aquest any en aquesta xarxa: Campdevànol, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palamós, Sant Gregori i Sant Pere Pescador.



Segons l'organització del festival, aquesta edició els espectacles de FITAG Municipis han tingut un 50 % més d'espectadors que l'any passat. Amb una voluntat descentralitzadora i d'acostar la cultura a la ciutadania, els ajuntaments de les comarques gironines que hi han participat hanacollit segones funcions del FITAG a càrrec de de companyies internacionals i han dedicat un dia a promoure que els grups convidats i locals convisquin. Per tot plegat, a més d'acostar el teatre amateur arreu de les comarques gironines, FITAG Municipis acaba esdevenint una acció de promoció turística, gastronòmica i cultural.



Impuls per actuar fora de Catalunya

En aquesta edició s'han mantingut els convenis amb les entitats teatrals Escenamateur i Corredor Latinoamericano, que permeten que grups de l'Estat espanyol i de l'Amèrica Llatina participin en el FITAG a canvi que, després, grups de teatre amateur de les comarques gironines puguin prendre part en diferents festivals liderats per aquestes organitzacions.

De fet, gràcies a aquests acords, companyies de la demarcació han actuat a Mèxic, l'Argentina, Cuba, les Balears, Extremadura i Madrid, entre d'altres. Justament, en el marc d'aquesta edició del festival, s'ha establert un conveni entre el FITAG i Escenamateur per facilitar que grups de teatre amateur de les comarques gironines i del conjunt de Catalunya puguin actuar a ciutats de l'Estat. Les companyies interessades han d'enviar el seu projecte a fitag@escenamateur.org abans del 31 d'octubre vinent.

La Diputació organitza el FITAG, amb el suport de la Casa de Cultura, l'Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa".