Vols saber l'agenda de l'Acústica per aquest dissabte?

Ahir es va traspassar l'equador del Festival Acústica. Riuades de gent van fer notar de nou l'ambient de festa als carrers del centre de Figueres. El carrer Caamaño es va convertir, com es tenia pensat des de l'organització, en un carrer de pas gràcies al nou espai Walk Street, decorat amb els llums dalinians. La plaça Josep Pla, d'accés limitat, va acollir els concerts dels artistes més emergents. A plaça de la Palmera El Petit de Cal Eril va fer el ple, però sens dubte Eléctrica Dharma amb la col·laboració de la Colla Castellera Els Merlots de Figueres van fer embogir Plaça Catalunya. Però si s'ha destacar quelcom de la nit, és la gran quantitat de gent que es va reunir a la Rambla per gaudir dels concerts dels valencians ZOO i d'Oques Grasses, dues actuacions que van emplenar de punta a punta aquest espai tan emblemàtic de la capital de l'Alt Empordà. A plaça Catalunya també hi va actuar Dorian, amb una gran trajectòria i es van corejar moltes de les seves cançons. I pels que no en van tenir prou, la nit de festa es va allargar i va seguir en aquest mateix espai amb el Dj Carles Pérez.

19.00 h – El Pot Petit. Rambla

El grup infantil amb més poder de convocatòria del país arriba enguany al seu desè aniversari. La Jana, en Pau i la Melmelada Band oferiran un concert amb alguns dels seus grans temes, com El lleó vergonyós, Els pirates, El cuc poruc o La formiga rockera. El Pot Petit defineix els seus concerts «on combina la música, els titelles i el teatre, i amb les seves cançons enganxen els més petits i els més grans»

20.00 h – Sara Roy. Balconada Plaça Josep Pla

Amb tan sols 22 anys, compta amb un currículum que a molts els agradaria tenir. Ha format part de la banda Macedònia i després amb el grup NOAH va participar a FactorX. Actualment compta amb diversos temes publicats a les xarxes com Día de Invierno, que ja té més de 2.100 visualitzacions.

21.00 h – Pavvla. Plaça de la Palmera

Sota aquest nom artístic s'hi amaga la popular actriu Paula Jornet. Pavvla ha aconseguit amb el seu segon disc trepitjar fort a l'escena indie estatal i consolidar un projecte carregat de bones sensacions. El públic de l'Acústica ja la va poder veure als seus inicis.

21.30 h – Sandra Bautista. Balconada Plaça Josep Pla

Una de les perles de la pedrera musical catalana. El seu talent i la seva joventut -només té 23 anys-, combinats amb la seva dolça però incisiva veu, la van fer justa guanyadora del Sona 9.

22.00 h – Ramon Mirabet. Plaça Catalunya

Un d'aquells artistes que ho té tot per triomfar: té carisma, fa bones cançons, acaba de publicar 'Begin Again' i té un dels millors directes del país.

22.30 h – Clara Peya. Plaça Palmera

Galardonada amb el Premi Enderrock al millor disc de l'any i amb el Premi Nacional de Cultura, la cantant presenta una proposta molt diferent i amb molta reivindació social.

23.00 h – Fangoria. Rambla

El grup liderat per Alaska, un dels referents musicals més importants de l'Estat, està celebrant el seu trentè aniversari. A l'Acústica presentaran els seus grans èxits i les cançons del seu nou disc 'Extrapolaciones y Dos Preguntas'. Serà sense dubte un dels concerts que es preveuen més multitudinaris del festival.

23.30 h – Bravas. Balconada Plaça Josep Pla

El Tornado és un dels productors que està darrere d'algunes de les veus urbanes del moment a Barcelona. El seu espectacle presenta a tres d'aquestes veus femenines sota el nom de Bravas: Lil Russia, Indee Stylah i Paula Peso.

00.00 h – Iseo & Dodosound. Plaça Catalunya

Començant de zero i participant en festivals d'arreu han aconseguit consolidar la seva proposta i esdevenir un dels grups revelació d'aquesta temporada. A la passada edició de l'Acústica van ser una de les sorpreses i van fer que l'espai on actuàven quedés petit. Enguany van a l'escenari principal.

01.00 h – Buhos. Rambla

La banda formada a Calafell l'any 2005, Buhos, es troba en el seu final de gira, que acabarà el proper novembre. Actualment és un dels grups de referència de la música festiva del país, popularitzats a través del boca-orella. Amb cançoncs «Volcans» faran vibrar la Rambla.

01.00 h – Caballo Ganador Live. Balconada Josep Pla

Caballo Ganador és el projecte liderat per Daniel Gonzalez juntament amb Eduard Minobis. Una proposta que s'inspira amb Two Many Djs o Chemical Brothers, entre d'altres, i que promet fer ballar el públic fins ben entrada la matinada.

01.30 h – Delafé. Plaça Palmera

un dels clàssics contemporanis del nostre país, capaç d'inventar un estil propi entre el hip hop, la poesia i la música electrònica, torna a estar d'actualitat amb la publicació del seu nou àlbum. Als directes de Delafé s'hi escolten cançons noves, però també els seus hits més populars.

02.00 h – Albert Planadevall Dj. Plaça Catalunya

El Dj tancarà la festa de la nit de dissabte.



De 18.00 h a 5.00 h - Espai Food Trucks. Plaça Catalunya

De 18.00 h a 1.00 h - Acústica Market. Plaça Dr. Ernest Vila

A partir de les 18.00 h - Fira del Disc. Plaça de l'Ajuntament

A partir de les 18.00 h - Walk Street. Carrer Caamaño