El nou espai cultural de l'Escala cobra vida en una exposició per la festa major

Un dels actes destacats de la festa de Santa Màxima ha estat la inauguració de l'exposició de festa major, El nou espai cultural de l'Escala, que permetrà veure com s'està configurant el projecte de la nova biblioteca i auditori municipal que l'ajuntament vol iniciar el 2020. «L'Ajuntament projecta fer realitat en aquesta legislatura una nova biblioteca més gran que l'actual, que se situarà a l'edifici conegut com a Can Masset, situat en un emplaçament privilegiat, a la plaça de les Escoles» explica el regidor de Promoció i Acció Cultural, Rafel López.

La mostra s'obrirà a les set de la tarda, a l'Alfolí de la Sal i «inclourà un audiovisual i diferents plafons que expliquen el projecte». La biblioteca municipal ha anat incrementant les seves activitats i necessitats i, per això, es planteja ara que en els propers anys es tiri endavant el canvi d'ubicació. L'actual biblioteca, situada a la plaça Víctor Català, es va ampliar fa vuit anys. Ja llavors s'havia plantejat la possibilitat de fer un nou edifici.

La nova biblioteca és una necessitat al municipi

Can Masset és un edifici municipal situat en un extrem de la plaça de les Escoles. Hi ha una part més nova i en bones condicions, però la part més antiga té problemes d'aluminosi i ha d'anar a terra. L'objectiu municipal és aprofitar l'enderroc per fer un nou edifici que inclouria biblioteca, auditori, escola de música, escola d'adults, estudis de ràdio i televisió i llar de jubilats. «Volem que sigui un gran centre cultural obert a tothom» assenyala l'alcalde Victor Puga.

La redacció del projecte s'ha adjudicat per 175.000 euros. El nou eedifici farà uns 4000m2. Més enllà de la biblioteca pretén que sigui gran centre cultural que també inclourà un auditori per a 250 persones i altres espais com la ràdio-tele, casa al del jubilat, escola d'adults, escola de música La idea es començar a finals de l'any vinent els treballs.