Joan Dausà obre la festa de l'Escala oferint un pregó en forma d'havanera

La plaça de l'Ajuntament i de l'Església de l'Escala s'ha omplert de gom a gom, aquest divendres al vespre, per escoltlar un pregó en què Joan Dausà, que passa part de les seves vacances a la vila, ha tingut un record pels locals que li agraden, persones que ha conegut al municipi, on li agrada banyar-se i com gaudeix d'una bona passejada pel passeig d'Empúries o veient la posta de sol a la Riba. "Teniu la millor posta de sol de Catalunya", destacava un Joan Dausà que ha aprofitat el pregó per estrenar una havanera dedicada a l'Escala i que diu:

Fa un temps que dormo sol a la barca

Els rems se'ls va endur una onada

De nit m'abriga la vela trencada

Em dic potser demà desperto a una platja

De cop, noto una llum a la cara

Algú em parla des d'una barca

Són dos pescadors que tornen a casa

Un poble de mar. En diuen l'Escala

La la la la la la la...

Fa dies q'et vaig conèixer a la plaça

Venies fruita de l'hort del teu pare

Em vas cridar quan ja marxava

"No sé si ho saps però avui hi ha cantada"

Et veig parlant i et toco l'espatlla

Mai no he oblidat aquella mirada

I tots els petons que vas regalar-me

Al fons el poble i la lluna canten

La la la la la la la...

El vent, avui, bufa amb més ganes

Ja tinc els rems, la vela i la barca

Potser és moment de tornar a casa

El cor s'estreny quan penso en deixar-te

Fa un temps i encara penso en l'Escala

Potser hauria hagut de quedar-me

El sol, discret, ara s'amaga

De cop algú em toca l'espatlla

La la la la la la la...

Els actes de la Festa Major havien començat una estoneta abans amb la inaguració d'una exposició decicada al futur espai cultural que es contruirà a Can Masset, que inclou una nova biblioteca i un auditori entre altres serveis. L'exposició, que es pot visitar a l'Alfolí de la Sal, explica amb textos, imatges i un video virtual com ha de ser aquest nou equipament.

També s'ha fet el tradicional homenatge a entitats locals, que en aquesta ocasió ha estat per a l'Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu, que fa 50 anys, i la Penya Blaugrana de l'Escala, que en fa 40.

Els actes d'aquest divendres continuen amb una demostració castellera, la botifarrada i anxovada popular i el concert de Barrakes, que avui divendres, amb la col·laboració del Festival Ítaca, inclou l'actuació de Lágrimas de Sangre.

La Festa Major continua fins dimarts, amb fins a una cinquantena d'activitats. Consulteu el programa clicant aquí.