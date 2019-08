Vols saber l'agenda de l'Acústica de divendres?

Avui es celebra el segon dia de festa al centre de Figueres. Acústica estrena a les sis de la tarda un nou espai, la Walk Street del Carrer Caamaño, on hi haurà una barber shop, una zona de còctels i de menjar. A més, tot el carrer està adornat amb els llums dalinians. Aquesta nit l'Acústica ja posa en funcionament tots els escenaris: Rambla, Plaça Catalunya, Plaça de la Plamera i la balconada de la Plaça Josep Pla.

19.00 h – Dàmaris Gelabert. Rambla

És una de les peces fonamentals de la música infantil en català i acumula un total de 15 discos amb més de vint anys de carrera. Fa menys d'una setmana va rebre el botó d'or de Youtube i s'ha convertit en la primera artista cantant en català en tenir més d'un milió de subscriptors.

19.30 h – Madamme Mustache - Balconada plaça Josep Pla

La mu?sica de Madamme Mustash e?s una succecio? d'histo?ries que criden a l'amor, a la lluita, l'esperanc?a i l'harmonia de sentiments que, encara essent desconeguts els fa nostres per sempre. L'empordanesa ha tret el seu segon disc «Batecs».

20.00 h – Timón Republik. Plaça Palmera

És una formació que compta amb un gran directe i fusió d'estils que abracen des del pop a la música festiva amb pinzellades de música electrònica.

20.00 h – Anegats. Plaça Catalunya

Són una de les bandes amb més poder de convocatòria i popularitat de Mallorca i amb el seu pop actuaran per primera vegada al festival Acústica.

21.00 h – Kids From Mars. Balconada Plaça Josep Pla

Els de Blanes, amb només setze anys tenen la capacitat de fer tornades enganxoses i de qualitat amb l'equilibri suficient de risc. La seva proposta atrapa fins al punt que molts tenen l'esperança indie estatal posada en ells.

22.00 h – Elèctrica Dharma. Plaça Catalunya

Ha estat un dels grups més importants del panorama musical català i amb més de cinquanta d'anys de trajectòria. Enguany estan d'enhorabona amb el llançament d'un nou disc anomenat 'Flamarada' on la banda es reinventa després de deu anys sense publicar noves cançons. De ben segur que faran vibrar plaça Catalunya amb la «Presó del rei de França»

22.30 h – El Petit De Cal Eril. Plaça Palmera

Està vivint un dels millors anys de la seva carrera musical. Recentment ha publicat la tercera part de la seva particular trilogia, Energia fosca. Els Premis Enderrock l'han reconegut com a autor del Millor disc de Cançó d'autor de la passada temporada.

23.00 h – Zoo. Rambla

Els valencians han triatl'Acústica per fer un dels seus concerts de final de gira abans d'aturar-se un temps per preparar nou disc. ZOO ha creat un estil propi que ha enganxat un públic de totes les edats que fa que els seus concerts siguin tot un esdeveniment

23.30 h – Lauren Nine. Balconada Plaça Josep Pla

Cantant, compositora i saxofonista barcelonina de 24 anys la qual fa les seves lletres i materialitza la seva pròpia sonoritat: una sorprenent fusió de hip hop i R&B, amb bases més trap. Els seus clips acumulen desenes de milers de reproduccions.

00.00 h – Dorian. Plaça Catalunya

Un dels grups catalans més reconeguts arreu de l'Estat i també a Iberoamèrica. A l'Acústica presentaran el seu nou disc «Justicia universal». Són reconeguts per un públic molt transversal que omple de gom a gom les seves actuacions.

01.00 h – Platea.cat Presenta Adrià Giner. Balconada Plaça Josep Pla

Laplatea.cat presenta el dj Adrià Giner. La nova agenda cultural de l'Empordà emplaça a una nit a la balconada gràcies a la sessió d'Adrià Giner, un dels dj's més cotitzats de la Costa Brava.

01.00 h – Oques Grasses. Rambla

No podien faltar al festival a la gira de presentació de 'Fans del Sol'. Els osonencs han esdevingut per mèrits propis el grup de l'any del circuit de la música festiva del país. El seu darrer disc és un dels més radiats i cançons com "In The Night" ja són hits intergeneracionals.

01.30 h – Balkan Paradise Orquestra. Plaça Palmera

Han esdevingut una de les sensacions de l'any al circuit de música festiva del país i arriben a l'Acústica per demostrar el perquè del seu èxit. Construeixen uns directes trepidants i explosius que sumen adeptes allà on van.

02.00 h – Carles Perez Dj. Plaça Catalunya

El Dj tancarà la festa de la nit de dissabte.

A més:

De 18.00 h a 5.00 h - Espai Food Trucks. Plaça Catalunya

De 18.00 h a 1.00 h - Acústica Market. Plaça Dr. Ernest Vila

A partir de les 18.00 h - Fira del Disc. Plaça de l'Ajuntament

A partir de les 18.00 h - Walk Street. Carrer Caamaño