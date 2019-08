La mezzosoprano Seidler i el baríton Walser porten el Cançoner espanyol d'Hugo Wolf a la Schubertíada

La mezzosoprano Marie Seidler i el baríton Manuel Walser han portat aquest dijous al vespre el Cançoner espanyol d'Hugo Wolf a la Schubertíada de Vilabertran. Es tracta d'una obra mestra considerada de gran complexitat per a la qual el mestre Wolfram Rieger ha escollit dues de les joves promeses de la nova generació de cantants. "Ha estat un gran repte per la dificultat del repertori, que també és extremadament preciós, i que ens ha comportat un treball intens de plantejament però ens sentim molt honorats de poder-ho fer", ha detallat Seidler. Abans, dos duets seleccionats a l'Acadèmia de la Schubertíada pel mateix Rieger han debutat en un concert a Vilabertran. Els escollits han estat les sopranos Violeta Alarcón i Irene Mas Salom i els pianistes Èric Varas i Marc Serra.

Les Schubertíades eren originàriament unes reunions d'amics de Franz Schubert integrades per músics, pintors, poetes i melòmans que es reunien a Viena per conèixer i explorar la música i la poesia. Inspirat en aquelles trobades artístiques, Vilabertran acull any rere any una de les cites més importants per als amants de Schubert: un festival que gira entorn a la seva figura i que recupera aquest tipus de trobades íntimes lligades a l'art.

Es tracta d'un gènere, el del lied, que busca arribar al públic amb aquesta composició breu i en alemany per a veu i piano. Un repte per als seus intèrprets i especialment per a la mezzosoprano Marie Seidler i el baríton Manuel Walser que amb el mestre Wolfram Rieger al piano han interpretat un dels repertoris considerats de més complexitat, el Cançoner espanyol d'Hugo Wolf.

Tal com recull el programa, l'Spanisches Liederbuch és una obra que, per la seva extensió i dificultat, difícilment s'interpreta completa en recital tot i que el cançoner té una unitat que el mateix Wolf reivindicava quan es negava a què se'n publiquessin cançons aïllades. Aquest dijous, el públic de Vilabertran ha pogut gaudir del repertori tal i com el va concebre el seu creador. A més, també ha suposat una mena de joc perquè els cantants interpreten el cançoner originalment espanyol traduït a l'alemany mentre el públic pot seguir les lletres en espanyol a través del programa.

Wolf va partir de les traduccions que Emanuel Geibel i Paul Heyse van fer a l'alemany de poemes i cançons espanyoles, en versions més o menys lliures però que conserven la mètrica original. Seidler ha assegurat que enfrontar-se a aquest repertori ha estat un "gran repte" però que l'ha fascinat per la bellesa de les lletres: "Sóc una gran amant de la poesia i és preciós combinar aquesta música amb lletres tan boniques".

Graduada recentment a la Musikhochschule de Frankfurt, Seidler és una de les joves promeses del lied que ha arrancat elogis inclús de Matthias Goerne, un dels referents de la Schubertíada.

Debut per a dos duets



Abans del recital de Seidler i Walser, dos duets han debutat a la Schubertíada, que sempre busca recolzar nous talents i donar-los espai per a créixer com a professionals de la música. Les sopranos Violeta Alarcón i Irene Mas Salom han detallat que per a elles ja va ser molt emocionant que les seleccionessin per formar part de l'acadèmia de la Schubertíada amb el mestre Rieger i poder actuar en un cartell ple de veus internacionals de reconegut prestigi. Ho han fet acompanyades al piano per Èric Varas i Marc Serra i amb un repertori amb lieds de Schubert, Strauss i Poulenc.