L'Acústica de Figueres arrenca fent un ple a la Rambla amb La Pegatina

La Rambla de Figueres s'ha omplert de gom a gom aquest dijous a la mitjanit per veure el concert de La Pegatina en la primera nit del Festival Acústica de Figueres. Els de Barcelona han arrencat el concert amb un mix d'alguns dels seus temes més coneguts com 'Miranda' o 'Non è facile'. Abans que La Pegatina encomanés la festa entre el públic, Lildami s'ha encarregat d'estrenar l'escenari de la Rambla. El de Terrassa ha acostat la música urbana al festival, un dels objectius dels promotors de l'Acústica aquest any. Per la seva banda, Suu ha actuat a l'escenari de Plaça Catalunya. La cantautora ha acostat els seus temes reivindicatius al públic de Figueres davant de mig miler de persones.

El Festival Acústica de Figueres ha arrencat amb un peu a l'accelerador després d'aconseguir un ple absolut a la Rambla amb La Pegatina. Aquest ha estat el concert més multitudinari de la nit del dijous, la primera del festival d'aquest any. La banda de Barcelona ha arrencat amb un compte enrere que ha portat a una pluja de confetti que ha animat a les 2.000 persones que han omplert la Rambla de Figueres.

El repertori ha passat per alguns dels temes més populars de la banda com ara 'Non è facile' o 'Miranda'. El públic no ha deixat de corejar i ballar en cap dels temes que han sonat. La banda ha interpretat part dels nous temes del disc que ha tret aquest any i ha tancat el concert, com és habitual, amb un mix de 'Mari Carmen' i el 'Gat Rumbero'.

Abans de La Pegatina ha estat el torn de la música urbana, un dels gèneres que el festival vol potenciar en l'edició d'enguany. Lildami ha pujat a l'escenari de la Rambla a dos quarts d'onze de la nit acompanyat per milers de persones han corejat el seu nom abans que ell entrés.

Després del primer tema, el cantant ha recordat que l'any passat ja havia actuat en el festival i ha agraït la seva aposta per la música urbana. Per aquest motiu Lildami ha aprofitat per recordar un dels seus temes més antics: 'Ratas'.

Lildami compta amb un disc al mercat però ja s'ha convertit en tot un referent de la música urbana dins del panorama musical català.

Una de les primeres en actuar en la primera jornada del festival ha estat Suu, que puntualment a les nou de la nit ha pujat a l'escenari de Plaça de Catalunya. La instagramer que va entrar en el món discogràfic a través dels temes que penjava a les xarxes socials s'ha atrevit amb tot, des dels temes del seu disc a versions d'altres cantants.

Fins i tot s'ha atrevit amb el hit que la de Sant Andreu de la Barca va treure en català, 'Fucking Money Man'. Mig miler de persones han cantat amb Suu en un concert que ha anat de menys a més. La barcelonina ha començat amb 'Subete' un dels seus temes en castellà, amb un públic fred, que poc a poc ha anat entrant en el seu món.

La cantautora ha acabat el concert amb el seu tema més conegut 'Lligar no és lo teu', en què els espectadors han seguit al peu de la lletra la major part de la cançó.

Oques Grasses i Fangoria, els plats forts

De cara al cap de setmana es preveu que el concert d'Oques Grasses (divendres 30 a la 1.00) repetirà el ple de La Pegatina a la Rambla aconseguit aquest dijous a la nit. Dissabte, els encarregats d'omplir fins a la bandera l'escenari principal serà Fangoria, que actuaran a partir de les 23.00. Tot i les males previsions meteorològiques a principis de setmana, el Festival aguantarà sense patir la pluja i tot augura que el nombre d'assistents tornarà a superar els 100.000.