Joan Dausà obre els actes de la festa major de l'Escala

El cantant i actor Joan Dausà serà l'encarregat de fer el pregó de la Festa Major de Santa Màxima el divendres 30 a dos quarts de nou. «Em fa molta il·lusió ser el pregoner, perquè entenc que quan un poble celebra la seva festa major és un dels moments més importants de l'any [...] i és per això que estic molt nerviós i content que hagin pensat en mi per tenir aquesta responsabilitat», explica el cantant.

Dausà puja bastant a aquest poble mariner de l'Alt Empordà i hi passa les vacances, «ja que els pares de la meva parella hi tenen una casa», i afegeix que «me'l sento també com un poble meu, amb els secrets, els seus intringulis, els millors llocs on fer una copeta, passejar, sopar, etc». A més a més, ha actuat a l'Escala en tres ocasions: dues al Festival Portalblau, davant la roca del Cargol, a la mar d'en Manassa, i una a les ruïnes d'Empúries.

La música ha acompanyat sempre Joan Dausà, malgrat que quan els seus pares el van apuntar a estudiar piano de petit «no volia però ells tenien clar que era una cosa interessant per l'educació de la canalla, em va anar agradant i vaig anar tenint els meus grups de música a l'institut i la universitat, (sempre tot molt amateur), fins que fa uns vuit anys vaig decidir que era hora de treure algun disc amb cançons d'autor, com el Jo mai mai que va tenir molt d'èxit». Amb les seves cançons busca «connectar amb la gent des de l'emoció».

Actualment, es troba en el final de gira del disc Ara som gegants. Destaca que «està essent una gira increïble» i que quan acabin al mes de gener , s'aturaran un parell d'anys per «reconnectar i començar a fer noves cançons que puguin aparèixer en un nou disc».