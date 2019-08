El Punt Lila de l'Acústica es posa en funcionament aquesta nit

A partir d'aquesta nit es posa en funcionament per tercer any consecutiu el Punt de Suport del Festival Acústica. Es troba instal·lat a la plaça Ernest Vila i hi serà durant les tres nits de Festival. Igual que durant l'Embarraca't de Figueres, Cúrcuma és l'entitat que se'n fa càrrec i llueix uns dibuixos per tal d'estar més ben rotulat, i per tant seran més visibles.

El Punt Lila té per objectiu principal sensibilitzar i informar en el context d'oci nocturn i que esdevingui un entorn segur on qualsevol actitud sexista sigui rebutjada, a més pretén donar suport a les persones que pateixin qualsevol tipus de discriminació o agressió de caràcter sexista.

L'horari d'atenció és:

- Dijous: de 20.00 a 3.00 h

- Divendres: de 21.00 a 5.00 h

- Dissabte: de 21.00 a 5.00 h

L'Alcaldessa de Figueres, Agnés Lladó, n'ha informat a través de les seves xarxes socials