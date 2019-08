Rosalía guanya dos premis MTV a millor coreografia i millor vídeo llatí per la cançó «Con altura»

Rosalía ha tornat a fer història en convertir-se en la primera cantant espanyola en endur-se un premi MTV a la millor coreografia i el millor vídeo llatí per la cançó 'Con altura', juntament amb J. Balvin. Durant la gala, l'artista catalana ha actuat en el Prudential Center de Newark de Nova Jersey amb un mono negre amb brillants i ha interpretat tres de les peces que l'han catapultat fins a l'èxit mundial: 'A ningún hombre', 'Aute Cuture' i el més recent 'Yo x ti, tú x mí'. "Gràcies per deixar-me actuar aquesta nit i cantar en espanyol", ha expressat Rosalía, que també ha reconegut que era un "honor increïble" ser a la gala des de la seva Barcelona natal.

Taylor Swift, que partia com a favorita amb deu nominacions juntament amb Ariana Grande, ha estat l'encarregada d'obrir la gala, en què ha interpretat 'You need to calm down' sobre un escenari amb Rosalía i Camila Cabello.

Swift i Grande s'han repartit els principals guardons de la nit. La primera s'ha erigit amb el millor vídeo i la nova categoria de millor missatge positiu, mentre que Grande ha estat distingida amb el millor vídeo de l'estiu i el de l'any.

Per l'escenari de la cerimònia també hi han passat Missy Elliott i Shawn Mendes.