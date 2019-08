Un recital mostra la complexitat de l'univers femení, a Sant Pere Pescador

La mezzosoprano Marissa Martins i el guitarrista Jaume Torrent ofereixen un recital aquest dissabte, a les deu del vespre, a l'església de Sant Pere Pescador. Sota el títol Cordes de dona, aquesta proposta, que és d'accés gratuït i obert a tothom, s'inclou dins el 31è Festival de Música de Sant Pere Pescador.

Cordes de dona es va presentar el passat mes de març al Teatre Juan Bravo de Segòvia coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona. La confecció del programa del concert sorgeix de l'impacte que es produeix avui dia en el món psíquic i emocional de la dona en escoltar un text com el de la seguidilla de Ferran Sor, Las mujeres y las cuerdas. A través de diferents obres per a veu i guitarra de compositors com Sor, Joaquim Rodrigo, el mateix Jaume Torrent, Frederic Mompou, Enric Granados i Manuel de Falla, els dos intèrprets mostren la complexitat del món interior femení i, a la vegada, es descriu com, des de fora, és vista, estereotipada i jutjada la dona, alhora que, també, estimada.