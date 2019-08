El Festival Acústica fa de Figueres un gran escenari

Aquest dijous es dona el tret de sortida al Festival Acústica, que omplirà els carrers del centre de Figueres de música, festa i bon ambient. Aquest any s'amplia l'oferta de la nit de dijous, posant-la al mateix nivell de divendres i dissabte i així arribar a tenir un tercer dia potent, amb l'objectiu de superar els 108.000 espectadors de l'any passat.

Xavi Pascual, director del Festival, destaca que «nosaltres volem que qui vingui a l'Acústica vegi una foto del moment pel qual està passant la música catalana» és per això que aquest any es divideix en cinc grans eixos. El primer d'aquests és la música festiva que està passant un dels seus millors moments i hi haurà La Pegatina, SUU, Zoo, Oques Grasses, Buhos Iseo & Dodosound i la Balcan Paradise Orchestra.

El festival sempre ha volgut portar clàssics que no moren mai i enguany els representants d'aquesta secció són: Fangoria, que es troba en la seva gira de 30è aniversari; l'Elèctrica Dharma, amb més de cinquanta anys de trajectòria; Delafé i MOMO, que és la millor banda tribut a aquest grup britànic a l'Estat espanyol.

El tercer eix és el que han anomenat «El pop és ànima», que potser ja no és el que abandera la música catalana, però és un estil que sempre tindrà públic. Actualment la música urbana està més de moda que mai i es un altre dels punts forts del festival. I l'últim eix és l'Acustiqueta, que aquest any aposta pel millor de la música infantil com són Dàmaris Gelabert, el Pot Petit, Heavy per Xics i Orquestra Di-versiones.

Plaça Josep Pla d'accés limitat

Per motius de seguretat, aquest any la plaça Josep Pla serà d'aforament limitat. Només hi podran entrar 1.692 persones. L'entrada serà per la Rambla i la sortida pels carrers dels laterals. «Funcionarà com una discoteca, quan hi hagi el màxim d'espectadors permesos es tancarà el pas, i a mesura que vagi sortint la gent, es podrà tronar a entrar», explica Pascual.

Es manté l'Acústica Market, els Food Trucks i la fira del disc, i en aquesta divuitena edició s'afegeix un espai més: la Walk Street. Inspirats en les Night Markets del sud-est asiàtic, el carrer Caamaño somplirà de llum. S'intal·laran els llums dalinians de nadal amb l'objectiu que aquell 60% d'espectadors provinents de fora de la comarca quedin maravellats per les llums dissenyades per Salvador Dalí, a més hi haurà llocs on faran menjar, una zona de còctels i una barberia. Aquest nou espai busca «posar llum en un carrer fosc i que la gent hi passi, i molta gent per anar a plaça de la Palmera passava per plaça Catalunya».