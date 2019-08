Festival Ítaca porta Lágrimas de Sangre per obrir les barraques

Les Barrakes de l'Escala veuen aquest any reforçada la seva programació amb la incorporació per a aquest divendres, primer dia de concerts, de l'actuació de Lágrimas de Sangre, en col·laboració amb el festival Ítaca. El grup estava previst que actués al municipi la passada primavera, però es va anul·lar per la pluja.

Lágrimas de Sangre (LDS) presenta el seu nou àlbum publicat aquest mes de febrer. Vertigo és el títol del nou treball d'aquesta banda de rap combatiu que beu d'estils més enllà del Hip-Hop, com ara el Rock o el Reggae. La formació del Maresme s'ha consolidat en poc més de cinc anys com una de les bandes de rap de referència del nostre país. El grup està format per cinc components: Neidos, Microbio i Still Ill a les veus, Acid Lemon com a productor i dj, i Rama-Lama a la guitarra. Durant la nit de concerts a l'Escala, els espectadors descobriran en directe les noves cançons de LDS i tornaran a escoltar alguns dels seus grans clàssics com V oy a celebrarlo o Buen viaje.

A l'escenari de Barrakes també hi actuaran The Penguins i el Tour (31 d'agost) i Orquestra Maribel (1 de setembre).

Una de les novetats d'aquest any és que la zona de Barrakes es reforça i disposarà d'un Punt Lila. Serà l'estrena al municipi del servei comarcal de prevenció de les violències en l'àmbit de l'oci nocturn, al qual s'ha integrat l'Escala entre altres municipis de l'Alt Empordà. Impulsat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'objectiu és oferir un lloc segur amb uns referents clars pels joves, professionals qualificats que puguin donar informació de qualitat i intervenir-hi en cas d'agressió. El regidor de Joventut, Marc Frigola, remarcava que «cal gaudir de la festa i fer-ho amb el màxim respecte vers els altres i iniciatives com aquesta ens ajuden no només a tenir eines d'actuació en cas que es produeixi alguna agressió, sinó també fer una tasca d'informació, sensibilització i prevenció». També està previst que es facin sessions formatives des de l'àrea de Joventut del Consell per a entitats.