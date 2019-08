La festa converteix l'Escala en destinació familiar de fi d'estiu

La Festa Major de l'Escala, dedicada a Santa Màxima, proposa un any més una cinquantena d'activitats que s'han iniciat ja aquest passat cap de setmana i continuaran fins al 3 de setembre. El tret de sortida institucional és aquest divendres. El regidor de Promoció i Acció Cultural, Rafel López, destaca que la programació de la festa major està pensada per arribar a totes les edats, amb activitats diverses, entre les quals es dona una especial atenció al públic familiar i es potencien activitats per a joves. «L'Escala és una destinació familiar i la festa ha d'oferir activitats per a aquest tipus de públic», apunta el regidor.

En aquest sentit, una de les novetats d'aquest any és un parc d'aventura que es muntarà a la plaça Catalunya, que comptarà amb circuit de mini ponts, escalada, paintball i futbolí humà, entre d'altres (3 de setembre, i en el cas del paintball, està limitat a majors de 14 anys amb autorització).

No faltaran clàssics com la cursa d'objectes flotants no identificats (1 de setembre, amb premi a l'originalitat), el festival nàutic i la gimcana nocturna (2 de setembre), el corremulla i el festival d'inflables refrescants (31 d'agost) o el Holy Festival, amb Adolescents.cat (1 de setembre).

L'apartat musical també s'ha reforçat aquest any. «S'ha potenciat l'oferta per als joves, que cada cop tenen més activitats tant lúdiques com musicals». A part de les actuacions de Barraques, també estan previstos per a la gent gran els tradicionals concerts i ball a la Sala Polivalent amb l'Orquestra Internacional Maravella (1 de setembre) i l'Orquestra Selvatana (2 de setembre).

La programació, «que aquest any és molt potent», també inclou actuacions com les de l'orquestra La Betty (31 d'agost, a la platja), Disco Mòbil Sons (2 de setembre, a la platja) o el ball final de festa, amb Banda Neon. A més, hi haurà diferents audicions de sardanes programades durant els dies de la festa major. L'objectiu final és satisfer el públic de totes les edats.

Una altra novetat de la festa d'aquest any serà que es guarniran alguns dels espais del municipi amb banderoles amb formes d'anxoves, en una clara al·lusió al logotip que va estrenar l'any passat la Comissió de Festes de l'Escala.

Un espectacle pirotènic i ball de festa posarà el punt i final a la celebració.



Participació de les entitats

Per la seva part, en la presentació dels actes festius, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va remarcar «l'esforç i la implicació que es produeix per fer possible una festa d'alt nivell tant des de la Comissió de Festes i les àrees de Cultura i Joventut com des de les nombroses entitats i persones individuals que hi col·laboren».

Cal destacar també que enguany el cartell de la festa major és obra de la dissenyadora Roser Bona. El de les Barraques, de Júlia Parella i Georgina Trill.