La consellera de Cultura aposta per fer més excavacions i més recerca a Empúries

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha presidit aquest dilluns, 26 d'agost, la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura i l'Ajuntament de l'Escala que renova la voluntat d'ambdues institucions de realçar el conjunt arqueològic d'Empúries, seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i el seu entorn. El conveni, signat per l'alcalde de l'Escala, Victor Puga, i el director del MAC, Jusèp Boya, reforça la voluntat de cooperar i continuar amb les actuacions culturals desenvolupades al municipi i, en especial, al conjunt arqueològic d'Empúries.



Mariàngela Vilallonga ha afirmat que cal fer "més excavacions arqueològiques i més recerca" al jaciment d'Empúries, que ha definit com la porta d'entrada i origen de la civilització a aquesta part de la Mediterrània. La consellera ha expressat la seva satisfacció pels resultats de les excavacions a l'antic port d'Empúries, que "ens plantegen la possibilitat de fer canvis museogràfics per crear un nou accés, tot mantenint l'actual, a fi d'oferir al visitant la perspectiva del port grec".

Mariàngela Vilallonga, que ha visitat el port grec aprofitant la signatura del conveni, ha exposat, d'altra banda, la necessitat de crear programes conjunts de difusió d'Empúries i Tàrraco, la gran capital romana de la Hispània Citerior.



Per la seva banda, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha remarcat la importància d'aquest nou conveni, "que va més enllà de la relació de col·laboració, que ja ha estat excel·lent fins ara, i que representa un pas més i expressa la voluntat de caminar junts i d'elaborar un projecte cultural comú". "Empúries és un element fonamental del projecte cultural de l'Escala i del territori", afegeix Puga, el qual també agraeix "la predisposició de la Generalitat, començant per l'equip d'Empúries, així com la direcció del MAC i la pròpia consellera".



El conveni, que s'ha subscrit aquest dilluns, 26 d'agost, consolida i reforça aquesta voluntat de col·laboració i contempla l'organització conjunta d'activitats culturals i de difusió, moltes de les quals es venen ja desenvolupant regularment des de fa anys, amb un l'objectiu comú d'actuar coordinadament en la potenciació i promoció de l'important patrimoni arqueològic i històric d'Empúries i de l'Escala.

També estén el marc de col·laboració en les actuacions de protecció, conservació i recerca d'aquesta riquesa patrimonial que, a banda de les restes excepcionals de l'antiga Empúries grega i romana, comprèn altres importants elements patrimonials dins els límits del terme municipal de l'Escala. Entre molts d'altres, se'n poden destacar el conjunt històric de Sant Martí d'Empúries, les restes de construccions religioses i funeràries d'època tardoromana i altmedieval de Santa Magdalena i de Santa Margarida, l'esglesiola de Cinc Claus o els jaciments que les excavacions recents han permès documentar al turó de Vilanera i que han fet possible ampliar el coneixement sobre els inicis del poblament d'aquest territori.

Igualment, la voluntat de col·laborar i de generar accions compartides, segons preveu el nou conveni, també s'estén a altres importants projectes culturals impulsats des del municipi, com són el Centre Cultural i museístic de l'Alfolí de l'Escala o el Museu de l'Anxova i de la Sal.



Finalment, un altre dels aspectes a destacar és el compromís de crear un consell o comissió mixta per al seguiment de les activitats i els acords impulsats en el marc d'aquest nou conveni de col·laboració. Aquest consell servirà igualment per informar sobre les actuacions i projectes previstos en la planificació estratègica de la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i també en la planificació anual de les accions del municipi que puguin ser d'interès mutu i, en especial, de les intervencions i projectes urbanístics que afectin l'entorn immediat d'Empúries o altres zones del terme municipal declarades d'interès arqueològic.

L'any 2015 es va firmar un acord entre l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l'Ajuntament de l'Escala que promovia la coordinació mútua davant qualsevol actuació que afectés l'entorn immediat del conjunt arqueològic d'Empúries i, en especial, al desenvolupament final del projecte d'ordenació dels accessos i zones d'aparcament situades a l'exterior del recinte, arran de l'entrada en funcionament del nou Centre de Recepció de Visitants.