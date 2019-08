Mariàngela Vilallonga i Víctor Puga sumen sinèrgies per potenciar Empúries

La consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, presideix aquest dilluns, 26 d'agost, la signatura d'un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura i l'Ajuntament de l'Escala per tal de renovar la voluntat d'ambdues institucions de realçar el conjunt arqueològic d'Empúries, seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), i el seu entorn.

En la signatura del conveni, participen l'alcalde de l'Escala, Victor Puga, i el director del MAC, Jusèp Boya. Aquest acte coincideix amb la data d'incorporació del nou cap de l'Oficina de Comunicació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el periodista gironí Daniel Bonaventura Brunet.

La consellera de Cultura ha estat l'encarregada de fer el nomenament, en substitució de Pep Elias, que ha passat a assumir les funcions de cap de Comunicació de l'Ajuntament d'Igualada.

Daniel Bonaventura Brunet (Girona, 1960) ha estat redactor i cap de Cultura del Diari de Girona des del 1993 fins a l'agost de 2019. Ha publicat per a mitjans de comunicació com ara Levante-EMV, Regió 7, La Opinión a Coruña, Faro de Vigo i en revistes com El Temps, Revista de Girona, Lletres a Plom i Empordà Guia, entre d'altres.

Bonaventura té també una llarga trajectòria en l'àmbit del periodisme gràfic, com a autor de fotografies i vídeos en diferents mitjans. És autor de la fotografia del disc de Lluís Llach 'Temps de revoltes', publicat l'any 2000. També ha col·laborat en projectes audiovisuals i va comissariar i produir l'exposició "Jordi Soler, fotògraf des de L'Arc", l'any 2009.

El decret de nomenament de Daniel Bonaventura, signat per la consellera Mariàngela Vilallonga, s'ha publicat al DOG núm. 7945, de 23 d'agost de 2019.

Bonaventura s'incorporarà al Departament de Cultura per exercir les funcions de cap de Comunicació el dilluns 26 d'agost.