La soprano Joyce DiDonato presenta la seva versió de «Viatge d'hivern» a Vilabertran

La soprano nordamericana Joyce DiDonato ha escollit la Schubertíada de Vilabertran per oferir aquest diumenge, a les 19.30 hores, la première europea de la seva versió del clàssic de Schubert, el cicle Viatge d'hivern. L'acompanya, en aquesta ocasió, el pianista David Zobel.

Guanyadora de diversos Grammy i del premi especial Olivier 2018 a l'èxit més destacat en òpera, Joyce DiDonato, nascuda a Kansas, captiva les audiències de tot el món i ha estat proclamada «potser la cantant més convincent de la seva generació» pel New Yorker. Els papers recents de Joyce en òpera inclouen la germana Helen (Dead Man Walking) al Teatro Real de Madrid i el Barbican Center de Londres, així com a Maria Stuarda al Metropolitan de Nova York, la ROH de Londres i el Liceu de Barcelona. Entre les seves actuacions més recents destaquen recitals amb el Quartet Brentano al Wigmore Hall i amb Antonio Pappano a la ROH. La temporada 2018/19 veurà el debut de Joyce com a Didon (Les Troyens) amb escena a l'Òpera de Viena i com a Agrippina en concert amb Il pomo d'oro al Gran Teatre del Liceu al maig, així com el llançament del seu àlbum SongPlay i Winterreise en recital.

El pianista francès David Zobel té també un currículum excepcional. Ha rebut una Beca Fulbright i un premi Sony ES a l'excel·lència musical. Va obtenir el títol d'acompanyant de la Juilliard School i de preparador de cantants del Conservatori Nacional Superior de Música de París. Així, acompanya regularment a cantants en concursos tan importants com el Concurs Internacional de Cant Plácido Domingo, el Concurs Queen Elisabeth i el Concurs Internacional de Cant Hans Gabor Belvedere a Viena. Aquesta no és la primera vegada que actua al costat de DiDonato. Amb la soprano ja s'han presentat en alguns dels escenaris de concerts més prestigiosos del món com el Teatre alla Scala, al Wigmore Hall, el Gran Teatre del Liceu, La Monnaaie de Brussel·les i el Teatre dels Camps Elisis.