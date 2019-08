Llançà exhibeix de nou el mural «Mediterrànea» de Josep Malats

El 23 de juny del 2007 es va inaugurar el mural Mediterrànea situat al carrer Comte Jofre de Llançà, a la zona de l'actual oficina de Turisme. Es tractava d'una obra molt especial creada per l'artista local Josep Malats, mort l'any passat, que esdevenia un homenatge al poble i al mar i a l'hora un reflex del seu estil personal.

El mural, però, va patir els darrers temps greus problemes de conservació pel fet de ser regat constantment per l'aigua, ja que es trobava ubicat en un parterre. L'exdirector del Museu de l'Aquarel·la, Eduard Martínez, el va fer retirar i, després de fer-ne una còpia digitalitzada, va conservar l'original, molt malmès per les humitats, al magatzem del museu. Ara fa uns dies, el mural torna a lluir al mateix espai on es va instal·lar originàriament.