Doble exposició a la Societat l'Amistat i la galeria Marges-U de Cadaqués

La Societat l'Amistat i la galeria Marges-U de Cadaqués comparteixen, fins a l'1 de setembre, dues exposicions amb un mateix títol, Orient i Occident. Les protagonitzen els artistes Gustavo Carbó Berthold i Nobuko Kihira, ànimes de Marges-U. Com explica Carbó Berthold, les peces que es poden veure són «obres seleccionades dels últims deu anys i suposa una revisió» del treball realitzat al llarg d'aquest temps.

En aquest sentit, l'artista apunta que li ha servit per reflexionar perquè «he vist i he redescobert pintures que encara tenia per acabar i les he finalitzat aquests dos darrers anys». Al seu parer, el més interessant de tot plegat ha estat «l'evolució» que ell mateix ha sofert i que en el moment que l'artista treballa no s'adona d'estar-la vivint. «Fent una mirada enrere, un ho copsa, ho veu», reconeix Carbó Berthold qui afegeix que allò que el públic podrà veure ara, en aquestes dues mostres, tant són obres de gran format com petit.