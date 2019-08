Doble concert de Matthias Goerne per celebrar els 25 anys del seu debut a la Schubertíada

Fa vint-i-cinc, l'11 de setembre de 1994, el baríton alemany Matthias Goerne va ser convidat per Jordi Roch, president de la Schubertíada, per oferir el seu primer recital a Vilabertran. Goerne era, aleshores, un jove desconegut a l'Estat espanyol. Des d'aleshores, la relació entre la Schubertíada i Goerne no ha cessat i ha esdevingut molt més que una relació professional, convertint-se en un vincle d'amistat. Per celebrar-ho, doncs, enguany ofereix dos concerts, el primer aquest dissabte a les 9 del vespre i el segon, dilluns. Ambdós recitals els interpreta al costat del pianista Alexander Schmalcz.

Mathias Goerne ha triat per al seu primer recital un programa marca de la casa, amb obres poc sovintejades: les cançons de Xostakóvitx amb textos de Puixkin, les de Martin amb textos d'Hugo von Hofmannsthal i les més primerenques de Mahler.

El segon recital de celebració serà també una celebració de la música de Schubert. Dilluns, doncs, es recordaran moments màgics a la canònica al llarg de tants anys amb una selecció dels lieder més estimats pel baríton.