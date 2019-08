El baríton Andrè Schuen torna a la Schubertíada

És un nom que cal retenir per al futur, asseguren els organitzadors de la Schubertíada de Vilabertran. Això va quedar clar l'estiu passat quan es va escoltar, per primer cop, la veu del baríton italià Andrè Schuen, «un cantant de timbre i dicció nobles, un intèrpret intens i alhora respectuós amb el gran tresor schubertià». Aquet dijous a la nit, la seva veu sonarà de nou a la canònica de Santa Maria, aquest cop interpretant una col·lecció de les darreres cançons escrites per Schubert abans de la seva mort prematura amb només 31 anys. Schuen actuarà al costat del pianista Daniel Heide, un dels pianistes acompanyants i de cambra més sol·licitats de la seva generació.

Previ el concert, a partir de dos quarts de vuit del vespre, Raül Garrigasait ofereix una conferència sobre «El cant del cigne de Schubert», darrera mostra d'una de les carreres més extraordinàries de tota la història de la música en el camp del lied. Garrigasait exposarà la gènesi i l'estructura d'aquest cicle, comentarà els poetes que va triar el compositor, investigarà la relació que estableix entre vers i música i analitzarà detalladament algunes de les cançons del conjunt. L'entrada a la conferència és gratuïta.