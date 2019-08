Ultramar oferirà havaneres a la festa d'estiu de Camallera

El divendres a les nou de la nit les campanes de l'església de Camallera repicaran per anunciar que la festa d'estiu comença. Dos quarts d'hora més tard tindrà lloc el sopar popular, que ja fa quatre anys que es fa i ja s'ha consolidat. Es necessita reservar i recollir tiquets. Esteve Gironès, alcalde del poble, destaca que «és un orgull poder reunir una gran part dels veïns i veïnes del nostre municipi». A les onze de la nit es podrà gaudir d'una cantada d'havaneres a càrrec del grup Ultramar.

El segon dia de la festa, a dos -quarts de quatre de la tarda, es donarà inici als jocs infantils i a dos quarts de sis es farà la festa de l'escuma. A les set de la tarda tindrà lloc la dissetena cursa de carros, que «reuneix un gran nombre de públic», segons l'alcalde. L'única condició per participar és que el carro disposi de rodes i en acabar hi haurà un obsequi per als participants.

A dos quarts de deu de la nit es farà el sopar amb food trucks, a continuació, a dos quarts d'onze, hi haurà un concert de jazz amb el grup O2 i quan ja sigui mitjanit començarà la nit jove amb el grup de versions la Wasa Corporation i Discomòbil per tal d'allargar una mica més la nit.

Una sardana amb dedicatòria

Diumenge a les onze se celebrarà la missa de Festa Major. A dos quarts de sis de la tarda La Principal de Porqueres oferirà sardanes i a la mitja part i haurà ball de bastons amb la Bufa Bastonera. Aquesta tarda s'estrenarà La sardana de'n Roca, «una sardana dedicada al veí Joan Roca, apassionat de les sardanes i que en va ensenyar a ballar a diverses generacions del nostre municpi». A dos quarts de vuit del vespre tindrà lloc el ball de fi de festa amb el grup Sharazan.