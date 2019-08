Swingin' at Cinema tanca el Nàutic Festival d'Empuriabrava

Swingin at the cinema és el plat fort del Nàutic Festival d'Empuriabrava i, alhora, la proposta musical que el tanca aquest dijous a les 22 hores. El projecte presentat per Dani Alonso porta a escena nou músics i tres ballarines i inclou videoprojeccions de David Cid. Aquest espectacle, on l'escenografia i la dansa interactuen, reviu algunes de les bandes sonores de films molt populars de Chaplin, Disney, Fred Astaire, Gene Kelly, Coppola o Spielberg. Grans melodies que proposen a l'auditori viatjar a la màgia de Hollywood i el món del cinema. L'accés al recinte és gratuït.