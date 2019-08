La família de Martínez Lozano denuncia l'abandonament del Museu de l'Aquarel·la de Llançà

Aquest passat mes de gener es van complir trenta anys de la inauguració del Museu de l'Aquarel·la de Llançà, l'únic museu de l'Estat espanyol dedicat a aquesta tècnica pictòrica. L'efemèride, prou important, no es va ni commemorar. Això, unit al fet que el museu no té director des de fa un any quan Eduard Martínez, net del pintor Martínez Lozano, va ser acomiadat i que també la junta del Patronat que el regeix no es reuneix des del 2017, fa pensar a la família de l'artista que l'Ajuntament, responsable del museu, no està complint amb els deures de gestió i que el centre pateix abandonament. «No sé si és per ignorància cultural però aquest Ajuntament no té la capacitat per gestionar-lo», diu Eduard Martínez.

Fa uns mesos el regidor Guillem Cusí (ERC), a l'oposició, ja va exposar durant un ple municipal aquests fets sense rebre cap resposta aleshores per part de la regidora de Cultura, Sònia Sarola (JUNTS). Per Cusí quedava clar «que s'han saltat els estatuts i que aquest museu va a la deriva». També pensa així Eduard Martínez, qui ha estat director del museu durant deu anys. Martínez, fins i tot, assegura que el museu no disposa ni de pressupost -els darrers anys era de 61.000 euros, incloent-hi les despeses de personal. En aquest sentit, segons Cusí, el juliol passat es va aprovar inicialment per ple una modificació de crèdit que deixava al museu sense pressupost. Per Cusí, l'equip de govern està promovent «un tancament encobert del museu». «El centre està totalment inactiu, sense cap programació expositiva i només amb el conserge de la Casa de Cultura com a personal», es lamenta el regidor, qui creu que això «és un fet molt greu per Llançà» i més «si la idea és obrir la Casa Marly amb tres museus més».

Quelcom que també s'ha posat en evidència és la ignorància total d'aquests fets per part de la junta del Patronat del Museu, a la qual encara ara no se li ha comunicat oficialment la dimissió de l'exdirector, quelcom que ha confirmat Alícia Viñas, exdirectora del Museu de l'Empordà de Figueres i membre de la junta del Patronat designada pel mateix Martínez Lozano. Viñas ha lamentat el tracte que va rebre l'exdirector del centre -«un gran treballador i gran coneixedor de l'aquarel·la»- qui a més feia les tasques de conserge, i l'evolució soferta pel museu. «No estic gens d'acord i estic molt sorpresa», es lamenta, tot assegurant que no enten la situació «si no és per desídia o perquè tenen alguna altra cosa en ment».



El Patronat fa més d'un any i mig que no es reuneix

El Museu de l'Aquarel·la de Llançà és gestionat per l'Ajuntament però es regeix sota el format d'un Patronat integrat per diferents persones vinculades al món de l'art o de la cultura local i empordanesa com ara l'exalcalde Josep Maria Salvatella, l'exdirectora del Museu de l'Empordà Alícia Viñas, l'artista Rafael Borràs, l'experta Candace Coughlin o el gendre de Martínez Lozano Manel Martínez. La junta del Patronat hauria de reunir-se, mínim, un cop l'any per aprovar, almenys, el pressupost del centre museístic. Tot i això, des del 2017 que la junta no es reuneix. Viñas reconeix que l'Ajuntament «fa com si no existíssim» i assegura que vol demanar explicacions. La regidora de Cultura, Sònia Sarola, ha assegurat a aquest Setmanari que «estem pendents de convocar una reunió amb la junta» durant la qual s'exposarà la situació actual del centre museístic.

El Museu de l'Aquarel·la està ubicat dins la Casa de Cultura de Llançà. Foto: Eduard Martí



Alícia Viñas reconeix la vàlua del Museu de l'Aquarel·la, únic a l'Estat. Amb un fons de més de dues-centes obres, més de la meitat d'aquestes van ser donades en vida pel pintor Martínez Lozano procedents de la seva col·lecció personal. De la resta, una part són donacions d'altres artistes i trenta-quatre són obres de Martínez Lozano cedides per la família al museu durant uns anys. «Algunes d'elles són molt importants», reconeix el net de l'artista. Davant la situació actual que viu el museu, que havia arribat a tenir fins a quatre mil visites anuals, i si aquesta no es reverteix, la família del pintor es planteja recuperar-les quan expiri la cessió.

La casa-taller, també tancada



L'altra branca que penja del Museu de l'Aquarel·la és la casa-taller que el pintor va comprar mig ruïnosa als anys 90 i que va rehabilitar per viure-hi i tenir el taller. També cedida a Llançà per la família el 2010 per fer-hi una escola d'art, durant uns anys aquesta va funcionar. En una part de la casa, la dedicada a habitatge, antics alumnes del mestre impartien classes de pintura -també d'aquarel·la- i a les golfes es preservava el taller tal com el va deixar el mateix Martínez Lozano. Ara fa un temps, però, l'escola va tancar i així es manté a hores d'ara. Al web del museu es constata que ja no funciona. Durant un temps, l'exdirector obria el taller als visitants del museu que s'hi interessaven.

Imatge del taller de l'artista Martínez Lozano, en una imatge d'arxiu del 2010. Foto: Roger Lleixà