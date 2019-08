Més de dues hores de concert fan reviure l'esperit de Sau

El passat dimecres va tenir lloc el primer acte de la festa d'estiu de Llançà, el grup SAU30 va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a la celebració amb un concert a la platja de Gola. L'esdeveniment organitzat per Rocktail amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llançà va aplegar més d'un miler d'espectadors.

SAU30 és la banda que reuneix a tot l'equip que formava part de SAU i que tenen com a objectiu celebrar el trentè aniversari del primer concert del mític grup de rock català. A més, aquest any en fa vint de la mort de Carles Sabater i en tots els concerts se l'homenatja i recorda i, a més, en aquesta ocasió hi ha aquell plus que actuaven al poble on el cantant estiuejava i on es troba enterrat. A més, va sonar A prop del mar, una cançó escrita per Carles Sabater dedicada i escrita al municipi de Llançà.

L'actuació es va iniciar amb una falca de ràdio en la qual es feia un repàs de les notícies que hi van haver en el moment del primer concert. Així va començar un espectacle que va fer recordar una part del seu repertori. Es van poder escoltar al voltant d'una trentena de cançons de tota la seva discografia: des de No puc deixar de fumar de l'any 1987 fins al seu últim disc, La lluna de l'esquena, del 1998.

El públic va viure la primera part del concert assegut, i a la segona part va ser quan des de l'escenari el vocalista Jonathan Argüelles va animar els espectadors a posar-se drets en la cançó Me'n torno a SAU. Seguidament van sonar alguns grans temes de SAU com ara Envia'm un àngel, La noia de l'altre cantó de bar, Tu encens el meu foc, És inútil continuar i el Tren de Mitjanit. Però, sens dubte, la cançó d'amor en català més popular, Boig per tu, va ser la que va sonar més fort de tota la nit. Amb el públic dempeus, la cançó del 1990 composta i escrita per Pep Sala va posar la cirereta del pastís.