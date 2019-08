La gimcana marrana clou la festa d'estiu de Sant Climent

Amb una gimcana marrana es posarà aquest diumenge el punt final especial a la festa major de Sant Climent Sescebes. L'activitat, que es fa a partir de les 6 de la tarda, la promou la gent jove del poble i consisteix, com explica la regidora de Cultura i Festes, Natàlia Torrent, en una sèrie de proves per diferents punts del poble. Així, els nens i nenes d'edats diverses, principals participants de la gimcana, s'enfangaran, aixafaran ous, entre moltes altres marranades divertides. Per participar a la proposta no cal inscriure's.

La gimcana només és una de les activitats que donaran vida a la festa d'estiu de Sant Climent. La celebració començarà divendres amb una actuació d'un grup molt conegut, Hotel Cochambre. «Hem apostat per ells perquè portin més gent al poble», reconeix Torrent. La proposta musical, que es farà a la plaça Carles Cusí a partir de dos quarts de dotze de la nit, busca animar i atraure molt de públic dels pobles de l'entorn. El ball, a més, s'allargarà unes hores més de la mà del discjòquei Víctor Abad.

L'endemà dissabte la festa seguirà, aquest cop d'una forma molt lúdica. Pensant en els més petits, la plaça Carles Cusí donarà acollida a una sèrie d'inflables. L'horari és força ampli: des de les 11 del matí fins les 2 del migdia i de les 4 a les 6 de la tarda. Ja a la tarda, i al pati de l'escola, el futbol serà el protagonista. «Fa un temps ho van iniciar un grup de noies, fent partidets, i ara també s'han engrescat els nois», comenta la regidora, qui afegeix que és una activitat «que porta molta gent i hi ha molt bon ambient».

Rumba, cant coral i sardanes

La música també tindrà un espai destacat dins la programació. La nit de dissabte, l'Ajuntament aposta per uns vells coneguts que sempre fan moure el personal, Rumba Tramuntana. «És un grup que agrada molt», diu Torrent. L'actuació està prevista a partir de dos quarts de dotze de la nit. Diumenge, la música continuarà essent protagonista. A les 12 del migdia es farà l'ofici solemne que tindrà l'acompanyament de la coral de Sant Climent, formada per cantaires del poble i l'entorn. Ja a la tarda, a la mateixa hora que es farà la gimcana marrana, la cobla La Principal de l'Escala interpretarà una audició de sardanes. Ho farà a l'escenari principal de la festa, la plaça Carles Cusí.