Les cobles Mediterrània, Ciutat de Girona i Bisbal Jove, a l'Aplec de Peralada

Els jardins del Parc del Castell de Peralada es converteix, aquest diumenge, a partir de dos quarts d'11 del matí i de dos quarts de 5 de la tarda, en l'escenari del tradicional Aplec de la Sardana. La proposta sardanista arriba a la 47a edició amb la música de les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove. L'accés a l'Aplec és lliure i, en cas de mal temps, es farà al centre social.

Les tres formacions sardanistes, que actuaran al llarg de tot el dia al Parc del Castell, s'aniran repartint de forma alternativa les vint-i-vuit sardanes que s'interpretaran per a l'ocasió. D'altra banda, a la tarda, i per segon any consecutiu, la vetllada acollirà un concurs de colles improvisades.

Com expliquen des de l'Ajuntament, l'Aplec de la Sardana de Peralada s'ha convertit en una festa molt arrelada a la vila. La seves quaranta-set edicions posen de manifest que els sardanistes i les entitats organitzadores continuen gaudint d'aquest ball tradicional, de la seva música i dels compositors i treballant per difondre i divulgar la cultura catalana a les generacions futures. Cal destacar que el cartell d'aquest any de l'Aplec, on es pot veure el dibuix d'una avioneta sobrevolant el poble de Peralada amb un cartell de la festa, ha estat elaborat per l'artista local Marcial Hernández.