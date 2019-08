Un bany nocturn a la piscina de Palau és la novetat de la festivitat del 2019

Des de divendres i durant tres dies Palau-Saverdera celebra la seva festa major. El tret de sortida es donarà amb la quarta baixada nocturna, «consisteix en una caminada tranquila, per a totes les edats», segons la regidora Paulina Calvo. El recorregut és des de Mas Ventós, passant per Sant Onofre, i fins a la Font de Dalt. Per pujar fins a la sortida es pot fer de dues maneres: a peu o bé utilitzant un bus. Les inscripcions a la baixada són gratuïtes a l'Ajuntament o el mateix dia i per poder pujar amb autobús cal reservar la plaça.

Inflables aquàtics

El dissabte a partir de les sis de la tarda i fins les nou es faran jocs aquàtics: la festa de l'escuma i aquest any s'hi afegeixen els infables aquàtics que pretenen ser una atracció més de l'activitat. A les nou es farà un sopar que valdrà 20 ? per persona que inclou un bany nocturn amb llums de colors a la pisicna municipal i discomòbil.

Missa, sardanes i ball

Per acabar la festa major, diumenge a les 12.30 h es farà l'ofici solemne amb orquestra, tot seguit la Principal de Cassà oferirà sardanes i per finalitzar, a les set ball amb Sergio i Betty.