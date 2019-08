«Maestro» abaixa el teló del Festival de Peralada

L'espectacle Maestro, dirigit pel castelloní Marc Timón, abaixa el teló aquest dissabte a la nit d'una edició més del Festival de Peralada. El concert es fa a l'auditori Parc del Castell i es tracta d'una proposta musical que fusiona les arrels i el contemporani

Aquesta producció de Flaix fa que Peralada sigui per primera vegada electrònic i simfònic al mateix temps. L'espectacle proposa anar del so universal al sintetitzador, de Strauss a la música de Club, del violí a la caixa de ritmes. L'objectiu de l'espectacle és retre homenatge a la història de la música electrònica dels últims 30 anys a través de la barreja entre imatges de la cultural de club, una orquestra simfònica i músics de música dance en directe.

Maestro, Where dance music becomes classica és el resultat d'una fusió sense precedents. La música avançada, eclèctica i avantguardista representada per la música electrònica es fusiona amb la bellesa, la delicadesa i la identitat inimitable de la música clàssica. Els grans èxits de la música dance orquestrats per una orquestra simfònica de més de vuitanta músics i artistes interpretant èxits de Laurent Garnier, Daft Punk, Avicii, Tiësto, Derrick May, David Guetta, Bob Sinclar, Moby o Robert Miles, entre molts altres, tot això combinat amb imatges que han marcat una era. MAESTRO convertirà el Festival Castell de Peralada en una gran festa en honor a la cultura electrònica.

La direcció artística de l'espectacle és de Xavi Escolano, la direcció musical i arranjaments va a càrrec de Marc Timón i GIOrquestra interpreta la música.