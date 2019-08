Sol Picó i Marco Mezquida segellen un amor a «cegues» al Festival de Peralada

El Festival de Peralada ha traslladat aquest dimecres el seu escenari al nou espai inaugurat l'any passat, l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf per explicar una història d'amor sense paraules de la mà de la ballarina i coreògrafa Sol Picó i del pianista i compositor Marco Mezquida. 'Cita a cegues' ha convertit els assistents en testimonis d'una peculiar simbiosi amb l'amor com a punt de partida. La peça, que ja s'ha pogut veure en altres festivals catalans com el Dansàneu, ha captivat el públic en un joc de seducció que combina dansa i música i que uneix per primera vegada sobre l'escenari aquests dos artistes de diferents disciplines.

Sol Picó i Marco Mezquida han captivat al públic assistent al Festival de Peralada amb el seu peculiar espectacle 'Cita a cegues'. La història d'amor explicada sense paraules ha tingut com a escenari el nou espai que el certamen va estrenar la passada edició a l'hotel spa de la mateixa població. Un escenari únic i íntim per narrar des de la música i la dansa una proposta amb l'amor com a punt de partida.

Una conversa de xat entre dues persones que no es coneixen. Aquest és el punt de partida de l'actuació. Picó i Mesquida han sortit a escena amb els ulls embenats buscant-se l'un a l'altre a cegues entre els espectadors.

Amb l'únic i auster acompanyament d'un piano i una catifa vermella, el compositor ha posat música a l'espectacle. Primer amb un melodia tranquil·la i, després, més accelerada al ritme creixent de la trobada amorosa. Tot plegat acompanyat dels moviments sinuosos de la ballarina.

I com tota història d'amor, els dos protagonistes han acabat traient-se la bena dels ulls i han jugat, de nou, -ara a cara descoberta- al joc de la seducció. Al peculiar estira i arronsa de les relacions humanes.

A punt àlgid de la trobada, la ballarina ha protagonitzat un ball en solitari al ritme –i sota de l'atenta mirada- de Mezquida sobre les seves característiques sabates de color vermell. Tot plegat, per tornar de nou a unir-se al piano sota una melodia lenta. Les paraules no han arribat fins al tram final on Picó ha reflexionat sobre l'amor.

Poc després, la ballarina ha baixat de l'escenari i ha tret a ballar un espectador al ritme de 'La Vie en Rose', buscant de nou posar a prova el seu amant. La clàssica melodia d'Edith Piaf els ha tornat unir, finalment, en un ball cos a cos que ha posat punt i final a l'espectacle. El colofó, però, l'ha posat Mezquida llenant-se a la piscina davant la sorpresa dels espectadors.