Merkado Negro actua avui dijous a les 21:30 h. a la plaça de Lladó. El conjunt de flamenc-fusió ja fa més de 10 anys que puja als escenaris i ara es troba enmig d'una nova evolució tant del seu repertori com refent versions amb toc més personal i amb temes propis. La banda té origen en la fusió i prové de diferents estils musicals donant lloc a un so particular.