El Campus del Festival de Peralada rep al prestigiós ballarí cubà Carlos Acosta

El ballarí cubà Carlos Acosta ha oferta una xerrada als participants al Campus Peralada, en el marc del Festival Internacional, una activitat que ha tingut lloc al claustre de Sant Domènec de la vila.

El ballarí ha parlat de la seva infància i adolescència en una Cuba on no hi havia de res i sobretot en una família humil com la seva. Aquesta situació, ha explicat, li va donar l'impuls necessari per arribar a ser el que és ara. Ha dit als nois i noies del Campus que l'art de ballar és meravellós tot i que et porta a viure una vida diferent amb dietes, sense poder anar de festa... s'ha de renunciar a moltes coses, però, ha dit que val molt la pena, compensa i es rep molt ha dit davant de l'auditori que l'escoltava. També ha parlat de la Fundació Carlos Acosta des d'on es forma a futurs ballarins a aconseguir els seus somnis.

Dins d'aquesta iniciativa s'impulsa un programa per a joves de tot el món de famílies amb pocs recursos econòmics, que han demostrat el seu talent. Acosta ha assegurat que l'art de ballar és molt car 'em pregunto quants talents es perden per no tenir diners. L'art de ballar hauria de ser accessible a tothom'.

Ha recomanat als participants al Campus que no s'estanquin mai, que han de satisfer la necessitat de continuar creixent, evolucionant... no s'ha de perdre mai la curiositat.

Carlos Acosta ha parlat durant una hora amb els participants al Campus que li han plantejat dubtes i preguntes sobre la seva formació en dansa.

Per primera vegada, el Campus Peralada ha pogut comptar amb la col·laboració de Vueling que d'aquesta manera vol mostrar el seu compromís amb la joventut i el talent, aplicant una manera de treballar que té en compte aquests compromisos i que respon a l'aspiració de l'empresa en consolidar-se com a un actor destacat en la millora de la societat.