Vilanant retorna la Festa Major a la plaça del poble

A partir d'aquest dimecres i fins diumenge, Vilanant i Taravaus celebren la seva Festa Major. Com a novetat principal, la festa de Vilanant «torna a la plaça del poble per a recuperar aquesta tradició i esperem que funcioni» així ho ha anunciat Anna Palet, alcaldessa del municpi.

Talcom ha afirmat Palet, «hem buscat tenir una pregonera empordanesa, propera i de luxe» i és per això que la persona encarregada del pregó d'aquest any serà Anna Bertran. L'actriu nascuda a Vilamaniscle i formada en el món del teatre al Casino Menestral Figuerenc, és actualment una col·laboradora habitual del programa de TV3, Polònia. Amb el pregó de dimecres, a les 11 de la nit, es donarà el tret de sortida a la Festa Major. Seguidament tindrà lloc el concert i el ball de la Festa Major amb la coneguda orquestra Montecarlo.

Jocs, inflables i ball

El segon dia de la festa serà el més tradicional i, a les dotze del migdia, es farà la missa de Festa Major. A les sis de la tarda, hi haurà sardanes a càrrec de la cobla Vila de la Jonquera. A la mateixa hora, s'obrirà l'espai infantil amb una gran varietat de jocs, i inflables a la placeta del poble. I a les vuit del vespre, ball amb el grup Blue Moon.

Divendres, a les nou del vespre, es farà el sopar de festa al local social Can Poncelas i, en acabat, a partir de les onze de la nit, Dj Jordi Herrera traslladarà el públic als anys 80. L'últim dia està guardat per Taravaus, on esfarà la ja tradicional cantada d'havaneres amb el grup Norai i hi haurà cremat. A la mateixa hora, se celebrarà la botifarrada.

L'alcaldessa ha volgut «agrair la col·laboració de tots els que fan possible la festa».