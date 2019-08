Vilabertran inaugura amb havaneres una Festa Major eminentment musical

Des de divendres, Vilabertran està de Festa Major. Elías Fernández, regidor de promoció econòmica, destaca que «s'ha iniciat la celebració amb molt bona participació». El tret de sortida el van donar les havaneres a càrrec del grup Bon Retorn, que va aplegar unes 300 persones. L'endemà, a la plaça de l'Església, es va repetir per segon any consecutiu el Show de Mariachis que va tenir un gran èxit amb uns 500 espectadors. Tots els diumenges de l'any es fa ball de tarda, però per la Festa, aquest passa a celebrar-se a la plaça Major.

Com cada estiu, torna a Vilabertran l'Orquestra Selvatana, ja que «cada any manté el nivell i hi va molta gent. L'any passat varen assistir entre 600 i 700 persones» , comenta Elías Fernández. Aquesta orquestra actuarà dimecres en tres sessions: a dos quarts de set de la tarda oferirà una audició de sardanes a la plaça Major; més tard, a les vuit, interpretarà el concert de tarda a la plaça de l'Església, i, per acabar el dia, a dos quarts de dotze de la nit es podrà gaudir del ball de nit en el mateix espai.

El dijous serà l'últim dia de la Festa Major de Vilabertran. A les dotze del migdia, se celebrarà l'ofici solemne i, tot seguit, la cobla Baix Empordà interpretarà sardanes a la plaça de l'Església. Per acabar, a les set de la tarda tindrà lloc el ball a la plaça Major a càrrec del grup Genions. Fernández ha volgut agrair «a totes les persones que col·laboren de manera desinteressada i que fan possible la nostra festa» i afegeix que «així fem poble tots plegats».