Toni Albà i Fermí Fernández porten la seva obra a Llançà

El municipi de Llançà celebra , a partir de dijous la seva festa d'estiu amb gairebé una vintena d'activitats per a tots els públics. El primer acte és la sardinada popular organitzada pels Hermanos Rocieros de Llançà i l'Associació Llança't a La Gola.

El divendres 16 d'agost, a dos quarts de vuit de la tarda, se celebrarà la setzena edició del «Contes a la fresca», enguany a càrrec dels rondallistes Lourdes Macau, Llorenç Carreras i el bard Marcel. Això es farà al carrer Muralla.

A dos quarts de deu del vespre, hi haurà teatre a la sala d'actes de la Casa de Cultura, els actors Toni Albà i Fermí Fernández faran la seva nova comèdia Ossos, que tracta sobre dos científics i dos gossos que parteixen de l'exploració de la tomba de Miguel de Cervantes. És un espectacle de pagament i de moment està tenint un bon ritme de venda d'entrades.

Esmorzar de pescadors

Com cada dissabte d'aquest estiu, a les nou del matí, l'Oficina de Turisme de Llançà organitza el «Tens ganes d'esmorzar amb un pescador?». Consisteix en un «esmorzar en una barca de pesca, a la Costa Mediterrània, amb els pescadors i es menjarà peix fresc, a bord, que hagin pescat al llarg de la nit». Aquesta activitat necessita reserva prèvia a l'Oficina de Turisme, és de pagament i queden poques places per al dia de la festa. A dos quarts de dotze del migdia, a la biblioplatja, es farà un contacontes a càrrec de Joan Boer que porta per títol Contes de la mar salada.

El dissabte 17 es farà la presentació del conte La Carlota no vol ser princesa, de Míriam Armengol i il·lustrat per Txus Astilleros, l'acte està obert a tots els públics, i tindrà lloc a la plaça Major a les vuit del vespre.

L'endemà, a les dotze del migdia, la companyia de teatre Tomacat oferirà un espectacle infantil que porta per títol Més tumacat 3. El penúltim dia de la festa, el dilluns 19 d'agost, es podrà gaudir d'un nou contacontes, a càrrec d'Albert Estengre al racó de la Platja del Port i que narrarà el conte 20.000 llegües de viatge submarí.