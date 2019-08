La Schubertíada, la terra promesa del lied

A l'agost arriba la gran cita per als amants de la cançó poètica: la Schubertíada de Vilabertran. Enguany ho fa posant l'accent en la figura de Schubert –s'interpreten els tres cicles– i en la celebració dels vint-i-cinc anys del debut i d'actuacions ininterrompudes a l'escenari de la canònica, del baríton Matthias Goerne. En conjunt seran catorze els recitals programats. La posada de llarg, però, es fa aquest dissabte, a les 9 del vespre, amb una de les grans veus femenines del moment, la soprano Christiane Karg acompanyada del pianista Gerold Huber. Està prevista la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, en aquest primer concert.

No és la primera vegada que Karg actua a Vilabertran, recorda el president i fundador del festival, Jordi Roch. Ho va fer fa uns vuit anys amb un altre pilar de la Schubertíada, el pianista Wolfram Rieger. «Es diu de Karg que és la nova Elisabeth Schwarzkopf», la qualifica admirat Roch. A Vilabertran, la cantant interpretarà una selecció de lieds de Schubert. No és l'única veu femenina que es podrà escoltar en aquesta edició. També actuaran les mezzosopranos Joyce DiDonato (25 d'agost), Marie Seidler (29 d'agost) i la soprano Katharina Konradi (30 d'agost).

Respecte a les veus masculines, evidentment, Matthias Goerne ocupa un lloc de privilegi. Enguany, el baríton oferirà dos recitals acompanyat del pianista Alexander Schmalcz, el 24 i el 26 d'agost. Com recorda Roch, la complicitat del cantant amb el festival està fora de dubte. Des que ell mateix el va convidar fa vint-i-sis anys a debutar-hi, Goerne s'ha convertit en un avalador arreu del món i col·laborador indispensable de la Schubertíada.

Durant aquests dies, també s'ha convidat altres barítons. Andrè Schuen actuarà el 22 d'agost juntament amb Daniel Heide, al piano; el tenor Christoph Prégardien torna al Festival l'endemà acompanyat de Malcolm Martineau i el baríton Manuel Walser acompanyarà Marie Seidler, el 29 d'agost. Dins la programació no faltarà el concert final dels alumnes de l'Acadèmia de la Schubertíada que suposa, a la vegada, el seu debut. La cita, el 29 d'agost.

L'oferta cultural del festival traspassa les fronteres de Vilabertran des de fa un temps. No només es proposen concerts a Figueres i al País Basc, sinó que també, aquests dies, se n'ha programat un de molt especial a la Basílica de Castelló d'Empúries. Serà el 27 d'agost i permetrà escoltar el gran organista Juan de la Rubia al costat de la trompetista Mireia Farrés, solista a l'Orquestra de Barcelona. «Serà un concert meravellós», reconeix Roch. Així, a la Catedral de l'Empordà, s'escoltaran peces de Clarke, Corrette, Bach, Purcell i Telemann.

El pianista català Eudald Buch.

Oportunitat per a joves talents

La Schubertíada sempre reserva un espai per als talents joves. Enguany l'opció la té el pianista català Eudald Buch (Granollers, 1997) qui obrirà, aquest diumenge al migdia, el cicle «Bach & Breakfast». Format a l'Escolania de Montserrat, dels 9 als 14 anys, des del primer moment, Buch va adonar-se que el piano era un instrument «fantàstic» per fer el que a ell li agradava: «Tocar i llegir molta música». Després de Montserrat, va seguir la formació a Vic, Manchester i els darrers quatre anys a l'ESMUC i Florència. Abans de marxar cap a Moscou, on rebrà classes de la llegendària Elisso Virsaladze, Buch aprofita aquesta oportunitat que li ofereixen des de la Schubertíada, un festival que coneix però on no ha tingut mai el plaer d'assistir. «És un honor tocar a Vilabertran i estic molt agraït de poder-ho fer tan aviat», diu sense amagar la gran «responsabilitat que implica». La tria del programa l'ha fet ell mateix: Suite francesa, de Bach; una sonata, de Haydn, i, finalment, una de les darreres sonates, de Schubert, «una obra molt imponent». «És un contrast de caràcter molt fort», qualifica.

El mateix dia del recital de Buch, però a la tarda, es podrà escoltar un dels grans pianistes del moment: el nord-americà Nicholas Angelich. Jordi Roch destaca haver aconseguit repetir la seva presència al Festival per delit dels seus seguidors. El segon concert del cicle «Bach & Breakfast», el 24 d'agost, anirà a càrrec del violinista Mikhail Pochekin amb una selecció d'obres exclusivament de Bach.

El Festival es clourà el darrer dia d'agost i, per descomptat, aquest concert serà protagonitzat per un dels quartets de corda més importants de la seva generació, el Casals, una formació que ha crescut dins la Schubertíada. Només cal recordar el gran repte assolit l'any passat, amb matrícula d'honor, interpretant la integral dels quartets de corda de Beethoven. Enguany han inclòs en el repertori Purcell, Mozart i Xostakóvitz.