Maria Carme Roca compara escriure una novel·la amb planificar un viatge

Per a l'escriptora Maria Carme Roca, escriure una novel·la és com planificar un viatge. Així ho va expressar durant la xerrada que va oferir divendres passat al Punt de Lectura d'Agullana davant d'una cinquantena de lectors. L'autora d' El Far va avançar que ja té pràcticament a punt la seva nova creació on reprèn alguns temes que van quedar pendents en la seva novel·la Barcino, però que es podrà llegir totalment independent.

Maria Carme Roca es va mostrar didàctica i convincent, modesta i propera al llarg de tota la xerrada que li va servir per reflexionar entorn als motius pels quals ella escriu. També va descriure l'estratègia que fa servir quan es planteja escriure un llibre. Sobre el seu darrer, El Far, amb el qual va guanyar el premi Prudenci Bertrana, va comentar que hi ha un xoc entre forces poderoses com l'amor i la mort. Amb la seva intervenció, el cicle s'atura una setmana i reprèn el ritme el divendres 23 de la mà d'Imma Tubella, autora d'A cavall del vent.