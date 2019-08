Maçanet de Cabrenys, la Vall Infinita de l'Empordà entre el Canigó i cap de Creus

Entre el Canigó i el cap de Creus, a 370 metres d'altitud, hi trobem Maçanet de Cabrenys, un municipi carregat d'història i d'oportunitats per a gaudir-ne. En els seus quasi seixanta-vuit quilòmetres quadrats, el paisatge es fon en un conglomerat de racons naturals i patrimoni bastit per la mà de l'home al llarg dels segles. D'un temps ençà, l'Ajuntament maçanetenc promou el turisme amb l'atractiu eslògan de la Vall Infinita, una manera directa d'atraure els visitants amb una oferta variada en tots els sentits.

Maçanet forma part d'aquest corpus pirinenc entre l'Empordà, la Garrotxa i el Vallespir, en un veïnatge compartit amb pobles germans com Albanyà, Costoja o Sant Llorenç de Cerdans. Terra de cims i esvorancs, fonts i masies on cada casa és un món. Ho sabien prou bé els antics habitants dels nuclis de Tapis, els Vilars, l'Oliveda i Fontfreda, tots ells vinculats al poble principal.

Des de dalt del castell de Cabrera, aixecat al segle XI, del qual encara en queden algunes restes dempeus, podem albirar bona part del terme de Maçanet. Una vista privilegiada del paisatge que també trobarem si pugem al santuari de les Salines o enfilem, d'anada i de tornada, la carretera que va cap a Costoja amb capacitat de connexió transfronterera d'ençà que es va construir el pont sobre el riu Major.

Maçanet és un poble tranquil, acollidor, de bona gastronomia i aconsellable allotjament. Els amants del ciclisme de muntanya i els senderistes saben prou bé que aquest és un poble referent en tots els sentits. També els amants de la natura o del futbol-golf. Qui busqui fonts en trobarà a cabassats, qui cerqui ombres privilegiades només ha d'apropar-se als troncs d'arbres monumentals com l'alzina de la font del Bac, el i de can Saguer, el Suro de la Pubilla o el Teix del Fau. Per als amants de les pedres amb història, les opcions van des del megalitisme dels menhirs de la Pedra Dreta o la Dona Mort fins als murs de les esglésies romàniques de l'entorn amb noms evocadors d'un passat devot: Sant Andreu de l'Oliveda, Sant Briç de Tapis, Sant Miquel de Fontfreda, Sant Pere dels Vilars (encara conserva la capçalera preromànica del segle X) o el temple parroquial de Sant Martí.

Si volem conèixer bé Maçanet de Cabrenys, podem optar per seguir una ruta proposada des de l'Oficina de Turisme pel nucli antic. Ens servirà per conèixer els darrers vestigis de la muralla medieval, la presó, les cases més emblemàtiques del poble, la plaça del castell, l'edifici de la societat La Pau i la Barra d'en Rotlan, el nebot de Carlemany. Un element de ferro, símbol imprescindible de tots els maçanetencs, que va ser portada a la plaça des de la serreta de la Cardona, segons la llegenda.

Maçanet és també terra d'indústria singular, com la de fabricar pipes o l'extracció de minerals. L'Arnera travessa el municipi mentre rep les aigües de les rieres de Fraussa i Ardenya abans de desembocar en el Pantà, passant per l'antiga central de Torre Margarida, avui convertida en un luxós hotel carregat de tranquil·litat. Les gorgues, com la de les Dones o la de la Farga, arrodoneixen l'atractiu d'aquesta Vall Infinita.

Maçanet de Cabrenys també pot ser el punt de partida i retorn ideal per a sortides properes als espais interessants de l'entorn, com pot ser l'esmentat Pantà de Darnius-Boadella amb els pobles que li donen nom, la històrica mina d'en Negrín, on es va custodiar l'anomenat tresor de la República i el poble de la Vajol, el monument del coll de Manrella en el terme d'Agullana, el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera o el coll de Panissars i tot allò que ens pugui fer peça a la falda de les Salines.