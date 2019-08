L'església de Santa Helena de Rodes acull un íntim recital de lírica trobadoresca

L'església de Santa Helena de Rodes, a Sant Pere de Rodes, serà l'escenari d'un recital de lírica de trobadors medievals, aquest diumenge. El cor és un castell és una proposta pensada per un petit auditori de cinquanta persones -per assistir, cal fer reserva prèvia- i forma part d'un cicle de música medieval impulsat pel musicòleg i intèrpret Antoni Madueño.

A banda d'aquest concert excepcional, que és gratuït, el cicle també inclou una activitat dins el monestir a l'entorn de la reconstrucció d'instruments i cant medieval. Es fa el 23 i 29 d'agost i durant aquests dies, Madueño combinarà la interpretació de repertoris medievals a l'església amb la construcció en directe d'un instrument medieval. Es tracta de rèpliques dels instruments musicals de la portalada del monestrir de Santa Maria de Ripoll.

El cicle es completarà amb un taller de polifonia medieval, el 7 de setembre, i un concert el mateix dia amb Lucia Samitier i Arturo Palomeras i, finalment, l'11 d'octubre amb l'actuació de Mos Azimans.

Totes les activitats són gratuïtes però és imprescindible fer reserva prèvia. Les places a les activitats són limitades. Cal tramitar la reserva al correu electrònic reservesspv.acdpc@gencat.cat o als telèfons 972 387 559 i 972 194 238.

Aquestes activitats formen part de 'Viu el Patrimoni', el programa cultural d'estiu que cada any organitza l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'apropar el patrimoni cultural a la ciutadania i que descobreixi de manera diferent alguns dels monuments d'arreu de Catalunya, a partir d'iniciatives culturals ben diverses. A les comarques gironines hi ha previstes activitats al Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes, la Canònica de Vilabertran, els jaciments d'Empúries i Ullastret així com al Museu d'Art de Girona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona.