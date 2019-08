La festa de Garriguella uneix esport, art, literatura i tradició

Garriguella, poble del vi i l'oli, va iniciar dissabte passat la seva festa major. L'alcaldessa Isabel Teixidor explicat que «aprofitant que a l'estiu hi ha més ambient al poble, la festa major es va anar estirant fins al que és ara, una programació amb activitats durant vuit dies».

El primer dia la festa va tenir lloc la inauguració de la mostra d'art del pintor Antonio Federico, que va anar a càrrec de l'historiador d'art Enric Tubert. L'exposició és a Can Ganyitus i està oberta al públic de sis de la tarda a les nou del vespre, durant tots els dies de la festa. Aquest dijous a la tarda l'artista farà una visita guiada tot descobrint les seves obres. Teixidor destaca que «creiem que cal acostar l'art a la gent. És una cosa que costa, i, per això, a més de les visites guiades del dijous i el dimarts, els nens del casal del poble en faran també una per ensenyar-los els valors i la importància de l'art des de ben petits».

El diumenge passat, el periodista Josep Playà va presentar el seu llibre Fages-Dalí. Genis i amics, que explica el lligam entre els dos personatges. A més, es va comptar amb la presència de Jordi Canet, comissari de l'Any Carles Fages de Climent 2018.

Aquest dimarts, a les onze de la nit, es farà un tastet de mindfulnes; unes sessions de meditació i de relaxació per tal de desconnectar conscientment. L'endemà, els Tocavents organitzen una caminada nocturna que tindrà inici a la plaça de Noves.

Aquest divendres es farà la cercavila de gegants i grallers de Vilajuïga i Garriguella amb sortida a la plaça de Noves. A les nou de la nit, es farà la festa del Frankfurt i la cervesa al cementiri vell i, tot seguit, hi haurà música a càrrec de Minidisco, Discojunior, La Betty versions i Discomòbil amb la Betty.

El penútim dia de la Festa Major de Garriguella començarà a les onze del matí amb el XVII Campionat d'escacs. A les quatre de la tarda, se celebrarà la festa de l'aigua a les escoles i, a les cinc de la tarda, es disputarà la final del campionat de Ping-Pong. A les vuit del vespre, la Boogie-Woggie oferirà concert i a les onze, hi haurà ball al cementiri vell.

El diumenge serà l'últim dia de la festivitat que començarà amb la festa de l'esport a les deu del matí. Aquesta inclourà una cursa infantil amb obstacles, una exhibició de danses urbanes i inflables. Al migdia, hi haurà l'ofici solemne i, seguidament, tindrà lloc el vermut de la festa. A les cinc de la tarda, la cobla La Principal de Garriguella interpretarà sardanes i, a les vuit, el grup Terra Endins oferirà una cantada d'havaneres. L'alcaldessa convida «a venir i participar en la festa, i gaudir de la gran oferta d'activitats que s'han programat».