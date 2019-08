Dinou colles participen en la 25a Trobada Gegantera el dia gran de la festa de Roses

Després dels primers actes, la festa major de Roses enfila la setmana gran amb el punt d'inflexió marcat dijous coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Serà aquest dia quan tindran lloc el gruix de les propostes entre les quals destaca la celebració de la 25a trobada gegantera on participaran fins a dinou colles –quasi mig miler de persones– arribades d'arreu de les comarques gironines.

Gabriel Palou, president de la colla gegantera de Roses des del 2005, reconeix que aquesta trobada és un dia gran per a ells. «Les festes majors són el moment de fomentar els valors que representem», diu. Palou reconeix que moltes colles geganteres estan passant moments complicats «per la dificultat que tenen per trobar portadors i músics», però que entre ells hi ha molta solidaritat. Els rosincs, per exemple, disposen d'uns cinc portadors de gegants, figures que poden arribar a pesar uns 50 quilos, quelcom que els permet complir amb tots els seus compromisos.

Dijous, Palou espera que participaran una cinquantena d'integrants de la colla. La jornada començarà a les 8 del matí amb les tradicionals matinades. Durant dues hores, la colla desfilarà pels carrers del poble fent parades en alguns punts d'avituallament. «Alguns veïns ens ofereixen pica-pica i beure», explica Palou. Tot seguit, des de la plaça del Teatre, aniran en cercavila fins a la plaça de l'Església on esperaran les autoritats a la sortida de la missa per acompanyar-los fins al Teatre, escenari on es farà entrega de la Dracma de Plata, un màxim reconeixement que atorga l'Ajuntament a algun veí o entitat local.

Ballada gegantera a la Rambla



La trobada gegantera ja serà a la tarda. A les 5, faran la plantada davant la Porta de Mar de la Ciutadella. Es preveu que hi hagi una cinquantena de gegants. A les 6, la cercavila arrancarà fins a la Rambla riera Ginjolers on, per primera vegada, es farà la ballada de gegants. «La plaça Catalunya ens havia quedat petita», comenta Palou. Després de la ballada i l'exhibició de danses del Taller de Dansa Bàlldemar i la música de la cobla Quarts de Tres, les colles participaran en un sopar de germanor.