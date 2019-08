Carles Coll Bardés i Carles Coll Costa s'uneixen en un concert a Ventalló

Carles Coll Costa, al piano, i el seu fill, Carles Coll Bardés, al violoncel, portaran, a dos quarts de deu d'aquest divendres a Ventalló, un concert amb el títol De l'Empordà a Salzburg. L'actuació tindrà lloc al Parc de la Bassa. Segons explica Carles Coll, pare, el motiu d'aquest títol és que «comencem amb la sardana d'origen empordanès Et recordem, una peça molt bonica, composta pel compositor escalenc Lluís Albert i que va dedicar a Pau Casals. Al llarg del concert tocarem alguns clàssics com els de Schubert, i acabarà a Salzburg, amb Les noces de Figaro. Per finalitzar el concert, es tocarà El cant dels ocells».

Aquest serà el cinquè concert que els dos Coll faran junts. Es tracta d'un projecte musical que van començar aquest any i del qual ja han fet quatre actuacions en un mes. A més, ja en tenen dues més de programades: el dia 30 d'agost a l'església de Castelló d'Empúries i el dia 9 de setembre a la Jonquera.