Agullana homenatja quatre veïns amb les primeres Agulles de Plata

A qualsevol poble hi ha gent que destaca per la seva tasca cívica, cultural o esportista. Per reconèixer-ho, l'Ajuntament d'Agullana acaba d'instaurar el guardó Agulla de Plata. Enguany en seran quatre, un d'ells a títol pòstum, triats pels mateixos regidors –l'any vinent ja es farà per votació popular– i els seus noms es donaran a conèixer aquest dimecres en un acte al jardí de la Societat la Concòrdia, un espai «fabulós, enveja de molts pobles», com reconeix el regidor de Cultura i Festes, Joan Reynal.

L'acte, que inclou l'entrega d'una agulla de plata dissenyada per Alba Domingo i el mateix regidor, tindrà lloc a dos quarts d'onze de la nit, aprofitant la bonança de les hores fosques. Uns minuts abans, i després del repic de campanes, l'historiador figuerenc Enric Pujol, molt vinculat familiarment i professionalment a Agullana, pronunciarà el primer pregó que es fa a la festa major, una iniciativa innovadora amb la qual «volem animar la gent a sortir de casa», comenta Reynal. La nit la clourà l'orquestra La Litoral.

La joia dissenyada per Alba Domingo i Joan Reynal.

La festa major tindrà altres al·licients com ara la recuperació, després de molts anys sense fer-se'n, d'una cantada d'havaneres. Serà dijous al vespre de la mà del grup Cavall Bernat. Durant la mitja part, a més, se servirà cremat. El mateix dia, justament la Mare de Déu d'Agost, arrancarà ben aviat, al matí, amb la sortida dels socis de la Societat i altres entitats i veïns, cap a l'església on es farà l'ofici solemne. En acabar, a les 12, s'oferirà un vermut i un concert de cobla. Ja a la tarda, després del futbol, no faltarà una ballada de sardanes amb Els Lluïsos de Taradell, a la plaça Major.

Música i art



La música, de fet, és un element essencial de la festa. Divendres a les 11 de la nit, el grup Stop 80 oferirà un concert de versions al jardí de la Concòrdia i dissabte, a la mateixa hora, serà el torn del grup All i Oli. La festa també reserva un espai per a la cultura, en aquest cas a càrrec de l'artista Federico que ret homenatge, en format exposició a la sala d'actes de l'Ajuntament, al ciclista Robert Baserba Colom. Entre les seves fites destaca haver quedat primer classificat del campionat del món 2017.

La festa es clourà diumenge dedicant tota la jornada a la mainada amb un taller de robòtica, una animació amb Fefe i Cia i una festa de l'escuma i una Holi Party, oberta a tothom.